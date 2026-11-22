Konflikt o „Hard Promises” wyrósł z wcześniejszego sporu Petty’ego z MCA

Nieufność Petty’ego wobec MCA nie wzięła się znikąd. Dwa lata przed premierą „Hard Promises” MCA kupiła ABC Records, z którą związana była Shelter Records, wcześniejsza wytwórnia Petty’ego. Petty twierdził, że kontrakt nie pozwalał przenieść go do nowej firmy bez jego zgody. MCA utrzymywała natomiast, że wraz z przejęciem ABC Records przejęła także prawa do tej umowy. Spór trafił do sądu, a MCA próbowała zobowiązać muzyka do dalszego wykonywania kontraktu na swoich warunkach.

W maju 1979 roku Petty wystąpił o ochronę przed wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego. Chciał w ten sposób wstrzymać sprawy sądowe i zakwestionować wcześniejsze umowy. Nie był to wyłącznie sposób na uwolnienie się od kontraktu, ponieważ Petty rzeczywiście miał długi. Ostatecznie rozstał się z Shelter i podpisał umowę z Backstreet Records. Nową wytwórnię nadal dystrybuowała jednak MCA. Gdy więc w 1981 roku pojawił się temat ceny nowej płyty, Petty znów musiał negocjować z tą samą korporacją.

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MCA chciała sprawdzić, czy fani Petty’ego zapłacą więcej za nową płytę

MCA planowała ustalić dla „Hard Promises” cenę katalogową 9,98 dolara. Standardowa cena albumu wynosiła wtedy 8,98 dolara. Sklepy mogły wprawdzie oferować rabaty, ale katalogowa podwyżka o dolara była znacząca. Wybór „Hard Promises” nie był przypadkowy. Po sukcesie „Damn the Torpedoes” Petty należał do artystów, których nowe płyty przyciągały dużą uwagę.

Dla Petty’ego stawką nie był tylko dodatkowy dolar. Obawiał się, że MCA wykorzysta jego nazwisko jako argument za szerszym podnoszeniem cen płyt. W rozmowie z „Trouser Press” podkreślał, że jego fanów nie stać na płyty w dowolnej cenie. Nie chciał też, by firma przedstawiała wyższą cenę jako naturalny efekt jego rosnącej popularności.

Muzyk miał świadomość, że formalnie nie może sam ustalić ceny katalogowej. Mógł jednak wstrzymać premierę, ponieważ nie przekazał MCA taśm matek gotowego albumu. Bez masterów wytwórnia nie była w stanie rozpocząć produkcji i dystrybucji. Petty nagłaśniał sprawę w mediach. Dostawał też listy od fanów, którzy woleli poczekać na płytę, niż kupić ją po wyższej cenie.

Petty zagroził tytułem „Eight Ninety-Eight”, a MCA obniżyła cenę

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów kampanii Petty’ego była zapowiedź zmiany tytułu albumu na „Eight Ninety-Eight”. Tytuł wprost odwoływał się do ceny 8,98 dolara, której domagał się artysta. Zarazem zmieniałby okładkę płyty w publiczny komentarz do polityki MCA. Magazyn „Musician” pisał już w lipcu 1981 roku, że taka groźba padła podczas konfliktu. MCA wycofała się z podwyżki, zanim Petty musiał spełnić tę zapowiedź. „Hard Promises” ukazało się 5 maja 1981 roku z ceną katalogową 8,98 dolara, a otwierał je utwór „The Waiting”. Tytuł „Eight Ninety-Eight” nigdy nie trafił na okładkę, ale przypomina, że Petty uznał cenę płyty za sprawę ważną również dla swoich fanów, nie tylko dla wytwórni.