The Rolling Stones połączyli siły z Marvelem! Zapowiedziano właśnie kolekcjonerską serię winyli

To będzie, bez dwóch zdań, jedna z najważniejszych rockowych premier płytowych w 2026 toku. 10 lipca ukaże się nowy studyjny album formacji The Rolling Stones. Nadchodzące wydawnictwo będzie zatytułowane Foreign Tongues i znajdzie się na nim 14 utworów. Grupa, na ten moment, wypuściła dwa single promujące całość: In the Stars oraz Rough and Twisted.

Na niespełna miesiąc przed premierą zespół poinformował, że będzie można nabyć limitowane winylowe wydania Foreign Tongues, które powstały we współpracy z... Marvelem, czyli komiksowym gigantem.

W czym tkwi sekret długowieczności The Rolling Stones? Ronnie Wood zabrał głos! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oryginalna oprawa graficzna nadchodzącego albumu Stonesów ustąpi, w tym przypadku, miejsca pięciu unikalnym projektom stworzonym specjalnie na tę okazję przez ilustratorów Marvela.

Do wyboru są okładki z: Hulkiem (dźwiga ciężarówkę, na której dumnie prezentuje się logo grupy), Spider-Manem (tka słynny język ze swojej pajęczyny), Kapitanem Ameryką (rozbija ścianę pokrytą grafikami zespołu), Thorem (unosi swój młot, a otaczające go błyskawice formują kontur legendarnych ust) oraz Wolverinem (pręży pazury na tle charakterystycznych ust z wyciągniętym językiem).

Wszystkie te kolekcjonerskie wersje trafią na rynek w ściśle limitowanym nakładzie. Można już je zamawiać w pre-orderze. – Do każdego wydania dołączony jest specjalny komiksowy insert zawierający unikalne wydanie z najnowszej serii komiksów o Thorze – czytamy w komunikacie udostępnionym przez zespół w mediach społecznościowych. Jedna sztuka kosztuje niecałe 70 dolarów (ponad 250 zł).

The most rock’n’roll Super Heroes?The Rolling Stones have teamed up with @Marvel and @MarvelComicsHQ for a special Foreign Tongues collab.Out July 10 - five highly collectible vinyl albums reimagine Spider-Man, Captain America, Wolverine, Thor and the Hulk through exclusive… pic.twitter.com/JXTY3o2Z2Z— The Rolling Stones (@RollingStones) June 10, 2026

The Rolling Stones i najważniejsze informacje o nowym albumie

Foreign Tongues powstał w wyjątkowo twórczym okresie. Materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Muzycy The Rolling Stones ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za Hackney Diamonds. – Uwielbiam nagrywać w londyńskim Metropolis. Spędziliśmy tam bardzo intensywne tygodnie, pracując nad "Foreign Tongues". Mieliśmy 14 świetnych utworów i działaliśmy tak szybko, jak tylko się dało. Lubię to studio, bo nie jest zbyt duże – można tam poczuć pasję wszystkich obecnych – powiedział wokalista Mick Jagger, cytowany w informacji prasowej.

Nie można także nie wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.

Gitarzysta Ronnie Wood podsumował prace natomiast w następujący sposób: – Atmosfera była niezwykle kreatywna, a cały zespół był w świetnej formie przez cały proces nagrań. Często udawało nam się uchwycić idealne wykonanie już przy pierwszym podejściu.

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