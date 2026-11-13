Floor Jansen szczerze o odejściu z Nightwish. Wokalistka porównuje rozstanie z zespołem do rozpadu związku

W połowie października 2026 roku, dość nieoczekiwanie, fińska formacja Nightwish ogłosiła rozstanie z wokalistką Floor Jansen. –Po dokładnym namyśle, za obopólną zgodą, podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy. Ta decyzja jest dla nas konieczna i ważna. W związku z tym będziemy teraz realizować nasze cele osobno, podążając własnymi ścieżkami –mogliśmy przeczytać w oświadczeniu zespołu, które zostało udostępnione w mediach społecznościowych.

Sama wokalistka opublikowała wówczas własny komunikat, dziękując fanom za lata wsparcia i zapowiadając nowy rozdział w swojej karierze. Teraz Jansen postanowiła rzucić nieco więcej światła na powody tej decyzji w rozmowie z holenderskim portalem NU.nl.

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Porównuję to do związku. Przeżywacie razem wzloty i upadki, w jednym okresie zbliżacie się do siebie, a potem znowu pojawia się większy dystans. Ale czasami to po prostu przestaje działać. Musieliśmy mieć pewność, że gdy tylko staniemy razem na scenie, znów będziemy tym zespołem, który wszyscy przyszli zobaczyć. Jeśli nie jest to już możliwe i nie potraficie wspólnie przejść przez trudniejsze okresy, to znaczy, że to koniec. Takiej decyzji nie podejmuje się lekko, a ja z pewnością nie podjęłam jej pochopnie –powiedziała Floor Jansen.

Holenderska wokalistka dołączyła do formacji Nightwish w 2012 podczas trasy koncertowej, na której zastąpiła Anette Olzon. Pełnoprawną członkinią stałą się rok później. Zaśpiewała ona na trzech studyjnych albumach: Endless Forms Most Beautiful (2015), Human. :II: Nature. (2020) i Yesterwynde (2024).

Co istotne: Jansen nie zamierza zwalniać tempa. Teraz w pełni będzie skupiała się na karierze solowej. W 2023 zadebiutowała pod własnym nazwiskiem za sprawą płyty Paragon. Natomiast w styczniu 2027 ujrzy światło dzienne jej nowy album zatytułowany Hytress.

Tuomas Holopainen na temat przyszłości Nightwish. "Mam już gotowych sześć nowych utworów"

Fińska formacja Nightwish nie zamierza się zatrzymywać. Tuomas Holopainen, klawiszowiec i główny kompozytor, zdradził nie tak dawno, że "ma już gotowych sześć nowych utworów" z myślą o kolejnym studyjnym albumie. –Za każdym razem, gdy siadam przed klawiszami, myślę sobie: "O tak, to jest świetne! Tylko poczekajcie, aż wszyscy to usłyszą". To niesamowicie ekscytujące uderzenie energii –powiedział w rozmowie z magazynem Metal Hammer.

Holopainen ujawnił, że zespół powróci do studia nagraniowego w maju 2027.

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