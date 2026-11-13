Jimi Hendrix trafi na amerykańską monetę! Legendarny gitarzysta pierwszym muzykiem w prestiżowym programie U.S. Mint

Kilka lat temu, a konkretnie w 2019, zainaugurowano program American Innovation $1 Coin. Pomysłodawcą projektu jest Mennica Stanów Zjednoczonych (U.S. Mint). Cel jest prosty: oddanie hołdu najwybitniejszym amerykańskim wynalazcom i innowatorom w historii pochodzących ze wszystkich 50 stanów oraz Dystryktu Kolumbii i pięciu terytoriów zależnych.W ten sposób wyróżniono już m.in. współzałożyciela Apple Steve’a Jobsa (jako reprezentanta Kalifornii) czy agencję NASA (Teksas). Teraz postanowiono uhonorować także Jimiego Hendrixa.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Legendarny gitarzysta został wybrany jako oficjalny reprezentant stanu Waszyngton. Warto też nadmienić, że to pierwszy muzyczny artysta wyróżniony w historii wspomnianego projektu.

Uhonorowanie Jimiego na jednodolarowej monecie Stanów Zjednoczonych, symbolizującej ducha innowacyjności Waszyngtonu, to niezwykły zaszczyt. Jimi nazywał siebie Chłopcem z Zachodniego Wybrzeża Seattle – magicznym chłopcem – i dzielił się tą magią ze światem poprzez muzykę i wyobraźnię. Jego kreatywność zmieniła muzykę na zawsze i nadal inspiruje ludzi z pokolenia na pokolenie –powiedziała Janie Hendrix, siostra gitarzysty.

Wybór muzyka nie był przypadkowy. Komisja przedstawiła gubernatorowi stanu Waszyngton, Bobowi Fergusonowi, pięciu finalistów, spośród których ten wskazał właśnie na wirtuoza gitary bez którego świat rocka z pewnością nie wyglądałby tak samo. –Historyczna innowacyjność Jimiego Hendrixa w grze na gitarze oraz jego głębokie korzenie w Waszyngtonie sprawiają, że jest on doskonałym wyborem do reprezentowania naszego stanu –podkreślił gubernator, cytowany w informacji prasowej.

Teraz rozpoczną się prace nad projektem graficznym monety. Ostateczny wygląd zatwierdzi Sekretarz Skarbu USA. Sam numizmat, według zapowiedzi, trafi do obiegu w 2029.

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