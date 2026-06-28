Słynne logo The Rolling Stones nie jest dziełem Warhola. Projekt za 50 funtów stworzył student

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Dlaczego Mick Jagger szukał grafika na uczelni artystycznej?

W 1970 roku zespół The Rolling Stones znajdował się w przełomowym momencie swojej kariery. Muzycy kończyli wieloletnią współpracę z wytwórnią Decca Records i planowali założenie własnego brandu pod nazwą Rolling Stones Records. Mick Jagger wiedział, że nowa firma potrzebuje silnej identyfikacji wizualnej, ale propozycje przygotowywane przez etatowych grafików z dotychczasowej wytwórni kompletnie mu nie odpowiadały. Wokalista uważał je za nudne i pozbawione rockowego pazura, dlatego postanowił poszukać kogoś ze świeżym spojrzeniem.

Zamiast zgłosić się do renomowanej agencji reklamowej, Jagger skontaktował się z prestiżową londyńską uczelnią Royal College of Art. Odwiedził wystawę prac dyplomowych, gdzie jego uwagę przykuły projekty 24-letniego studenta trzeciego roku, Johna Pasche. To właśnie jemu lider Stonesów powierzył najpierw zaprojektowanie plakatu na europejską trasę koncertową, a po udanej współpracy zlecił stworzenie małego logo, które miało stać się znakiem rozpoznawczym nowej wytwórni zespołu.

Mick Jagger i inspiracja hinduską boginią Kali

Podczas spotkania w domu wokalisty w Londynie, Jagger pokazał młodemu grafikowi wycinek z gazety, który kupił w lokalnym sklepie. Przedstawiał on hinduską boginię Kali, która w mitologii indyjskiej jest często ukazywana z bardzo długim, spiczastym językiem wystającym z ust. Jagger chciał, aby logo nawiązywało do kultury Wschodu, co w tamtym czasie było niezwykle modne w środowisku artystycznym. Pasche uznał jednak, że dosłowne kopiowanie stylu indyjskiego szybko się zestarzeje i postanowił wyciągnąć z tego obrazu tylko najbardziej charakterystyczny element.

Powiedziałem "nie", ale potem pomyślałem o tym. Kiedy spotykasz Micka po raz pierwszy, pierwszą rzeczą, którą zauważasz, jest rozmiar jego ust. Więc podświadomie to mogło mieć na mnie wpływ, ale głównym punktem wyjścia była bogini Kali – stwierdził John Pasche w rozmowie z magazynem Rolling Stone

Autor projektu wielokrotnie podkreślał, że choć usta Jaggera mogły być podświadomą inspiracją, to głównym celem było stworzenie symbolu buntu. Wysunięty język to uniwersalny gest sprzeciwu wobec władzy i establishmentu, co idealnie pasowało do wizerunku "niegrzecznych chłopców" z Londynu. Dodatkowo logo miało w sobie wyraźny podtekst seksualny, co w tamtych czasach budziło spore emocje i przyciągało uwagę fanów.

Skąd wziął się mit o autorstwie Andy’ego Warhola?

Przez dziesięciolecia wielu fanów było przekonanych, że słynne usta zaprojektował król pop-artu, Andy Warhol. To nieporozumienie wynika z premiery legendarnego albumu "Sticky Fingers" z 1971 roku. To właśnie na tej płycie logo zadebiutowało przed szeroką publicznością, pojawiając się na wewnętrznej wkładce oraz na samej naklejce winylu. Jednocześnie to Warhol był autorem słynnej okładki tego samego albumu, na której widniało zdjęcie męskiego krocza w dżinsach z prawdziwym, działającym zamkiem błyskawicznym.

Ponieważ nazwisko Warhola było w tamtym czasie gigantyczną marką w świecie sztuki, fani i dziennikarze automatycznie założyli, że wszystkie elementy graficzne wydawnictwa są jego dziełem. Zespół nie wyprowadzał nikogo z błędu, co pozwoliło legendzie urosnąć do rangi powszechnego przekonania. W rzeczywistości Warhol nie miał nic wspólnego z projektem "Tongue and Lips", a John Pasche przez lata musiał udowadniać, że to on jest prawdziwym twórcą tego kultowego symbolu.

Finanse i wielki sukces 50-funtowego szkicu

Historia wynagrodzenia za projekt logo jest równie ciekawa, co sam proces twórczy. W 1970 roku John Pasche otrzymał za swoją pracę zaledwie 50 funtów. Była to wówczas skromna stawka za zlecenie wykonane przez studenta. Dopiero dwa lata później, gdy logo stało się światowym hitem marketingowym, kapela dobrowolnie wypłaciła mu dodatkowe 200 funtów premii. Autor zachował jednak część praw autorskich, co w 1984 roku pozwoliło mu wynegocjować od zespołu kwotę 26 000 funtów za całkowite zrzeczenie się praw do znaku towarowego.

Prawdziwy finansowy triumf Pasche odnotował jednak znacznie później. W 2008 roku sprzedał swój oryginalny, ręcznie malowany szkic logo za kwotę 50 000 funtów. Nabywcą zostało londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta (V&A), gdzie rysunek jest przechowywany jako jeden z najważniejszych artefaktów współczesnego designu. Artysta przyznał później, że pieniądze ze sprzedaży oryginału przeznaczył na opłacenie prywatnej szkoły dla swojego syna. Mimo skromnych początków, zlecenie dla Stonesów otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery – w kolejnych latach Pasche projektował okładki i plakaty dla takich gwiazd jak David Bowie, Jimi Hendrix czy Paul McCartney.

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