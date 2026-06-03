Słynna gitara Ace'a Frehleya z Kiss została sprzedana na aukcji. Ile zapłacił za nią nowy właściciel?

W 2025 roku pożegnaliśmy wielu muzyków zasłużonych dla rocka. W tym gronie znalazł się m.in. Ace Frehley, gitarzysta i założyciel amerykańskiej formacji Kiss. Grał on w zespole w latach 1973–1982 oraz 1996–2002.

Muzyk był przede wszystkim kojarzony z gitarą Gibson Les Paul z 1975. Instrument ten trafi ostatnio pod młotek. Został wystawiony na sprzedaż podczas aukcji Music Icons organizowanej przez słynny dom aukcyjny Julien’s Auctions. Odbyła się ona w dniach 29–30 maja 2026 w Hard Rock Cafe Times Square w Nowym Jorku

Kiss - największe przeboje legendy rocka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Organizatorzy spodziewali się, że instrument zostanie sprzedany w przedziale od 400 do 600 tys. dolarów. I tak też się ostatecznie stało. Nowy nabywca musiał zapłacić za gitarę Frehleya dokładnie aż 512 tys. dolarów (to ponad 1,8 miliona złotych!). "Od samego początku kariery instrument ten był jego nieodłącznym towarzyszem, towarzysząc mu na scenie i w studiu KISS bardziej niż jakakolwiek inna gitara w jego arsenale" – mogliśmy przeczytać w komunikacie prasowym.

Warto wspomnieć, że na aukcji można też było kupić inne pamiątki po muzyku. Gitara Gibson Signature Les Paul Custom (1997), na którym Frehley zagrał podczas słynnego show w przerwie Super Bowl XXXIII, poszła za ponad 57 tys. dolarów. Podobnie jak jego inny instrument, Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr. (1996). Z kolei za oryginalny, sceniczny kostium z ery kultowego albumu Destroyer trzeba było zapłacić nieco ponad 51 tys. dolarów. Najtańsza okazała się natomiast kurtka z trasy Rock And Roll Over (1977). Ostateczna cena wyniosła "tylko" niecałe 9 tys. dolarów.

Ace Frehley zmarł w wieku 74 lat w październiku ubiegłego roku. Oficjalny raport koronera medycznego potwierdził, że przyczyną zgonu muzyka były potężne obrażenia głowy i pęknięcie czaszki powstałe na skutek nieszczęśliwego upadku, który zdarzył się w jego domu.

O śmierci muzyka poinformowali jego najbliżsi. Opublikowali oni oświadczenie udostępnione w mediach społecznościowych. – Jesteśmy całkowicie zdruzgotani i mamy złamane serce. W jego ostatnich chwilach mieliśmy szczęście otoczyć go pełnymi miłości, troskliwymi, spokojnymi słowami, myślami, modlitwami i intencjami, gdy opuszczał ten świat. Będziemy pielęgnować wszystkie najlepsze wspomnienia, jego śmiech i celebrować jego siłę i dobroć, którą obdarzał innych. Skala tej straty jest ogromna i nie do ogarnięcia. W obliczu jego wszystkich niesamowitych osiągnięć życiowych, pamięć o Ace'ie będzie trwać wiecznie! – napisała wówczas rodzina Ace'a Frehleya.

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