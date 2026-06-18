Quiz: hymny Męskiego Grania. Pamiętasz teksty tych utworów?

Pierwsza trasa koncertowa Męskiego Grania odbyła się w 2010 roku. Z każdym kolejnym rokiem ta cykliczna impreza, która na stałe zapisała się w koncertowym kalendarzu w naszym kraju, cieszyła się coraz większą popularnością.

Nie da się ukryć, że wyróżnikiem MG stały się utwory promujące, czyli tzw. hymny, bez których ciężko sobie wyobrazić tę letnią trasę koncertową. Odpowiadają za nie specjalnie stworzone Orkiestry, których składy, co roku, się zmieniają.

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Ponadto zespół, zebrany specjalnie w związku z MG, oprócz stworzenia hymnu promującego całą trasę, wykonuje w czasie swoich koncertów różne utwory z historii polskiej muzyki rozrywkowej w odświeżonych aranżacjach.

W związku z tym, postanowiliśmy stworzyliśmy quiz, w którym sprawdzimy Waszą wiedzę ze znajomości tekstów takich utworów, jak m.in. "Elektryczny", "Wataha", "Początek" czy "Supermoce". Jeśli śledziliście uważnie kolejne piosenki promujące Męskie Granie, nie będziecie mieli z pewnością problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Hymny Męskiego Grania. Pamiętasz dobrze ich teksty? Sprawdź się w quizie Pytanie 1 z 10 Na początek coś w miarę na świeżo. W "Supermocach" Vito Bambino śpiewa: "Zatańczymy wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na...": imprezę domówkę osiedle Następne pytanie