Quiz dla fanów nu metalu. To utwór Linkin Park czy Limp Bizkit?

W czasach świetności nu metalu – ten okres przypada na przełom lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych – te dwa składy walczyły o miano królów tego podgatunku. Słuchacze na całym świecie zakochali się w połączeniu cięższych brzmień z rapem czy elementami elektronicznymi.

Z jednej strony była formacja Linkin Park, która za sprawą swojego debiutu Hybrid Theory (2000), od razu zaznaczyła swoje miejsce w mainstreamie. Na przeciwko nich stanęli natomiast muzycy Limp Bizkit, którzy trochę dłużej byli obecni na tej scenie. Ekipa, dowodzona przez wokalistę Freda Dursta, stawiała na bezkompromisowy "vibe", co nie każdemu przypadało do gustu.

Na pewno nu metal polaryzował. Były osoby, które nienawidziły go za brak solówek. Inni natomiast pokochali za autentyczność oraz przełamywanie wszelakich barier.

ESKA ROCK_Michał Wiśniewski o Emily Armstrong i powrocie Linkin Park: "Nie jest Chesterem" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Choć oba zespoły należały do świata nu metalowego, to łączyły wspomniane elementy w inny sposób. Nie da się ukryć, że Linkin Park i Limp Bizkit to grupy, które ciężko jest ze sobą pomylić.

Dziś, gdy Linkin Park powrócił w nowym składzie (z wokalistką Emily Armstrong, która zastąpiła tragiczne zmarłego Chestera Benningtona), a Limp Bizkit przeżywa swoją "drugą młodość", dzięki viralom na TikToku, warto sprawdzić wiedzę na temat twórczości tych dwóch amerykańskich formacji.

Zadanie jest naprawdę bardzo proste. My podajemy tytuł utworu, a Wy musicie go dopasować do odpowiedniego zespołu. Tradycyjnie nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Prawdziwi fani nu metalu raczej nie powinni mieć problemu ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Nie ma co przedłużać. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: