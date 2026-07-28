Pol’and’Rock Festival 2026 – pole namiotowe, parkingi i najważniejsze zasady

Pol’and’Rock Festival jest wydarzeniem darmowym i niebiletowanym. Bez opłat można korzystać również z ogólnodostępnego pola namiotowego. Osoby oczekujące dodatkowych udogodnień mogły wybrać płatny Rock Camp, jednak organizator informuje, że miejsca w tej strefie zostały już wyprzedane.

Czy pole namiotowe na Pol’and’Rock jest darmowe?

Tak. Na terenie festiwalu znajduje się duże, bezpłatne pole namiotowe. Nie trzeba rezerwować miejsca ani kupować wejściówki. Uczestnik przyjeżdża z własnym namiotem i rozstawia go w wyznaczonej części terenu. Na pole nie wolno jednak wjeżdżać samochodami. Oznacza to, że namiot, śpiwór, ubrania, jedzenie i pozostały ekwipunek trzeba samodzielnie przetransportować z parkingu. Warto uwzględnić to podczas pakowania i zamiast kilku nieporęcznych toreb wybrać plecak, składany wózek lub inny wygodny sposób przewiezienia bagażu.

Rock Camp dla namiotów, przyczep i kamperów

Płatną alternatywą jest Rock Camp z dodatkowym zapleczem sanitarnym. Strefa umożliwia pobyt w namiocie, przyczepie kempingowej albo kamperze. Organizator nie wynajmuje jednak namiotów, pojazdów ani przyczep – uczestnicy muszą przyjechać z własnym wyposażeniem. W 2026 roku miejsca noclegowe w Rock Campie zostały wyprzedane. Osoby bez rezerwacji nadal mogą korzystać z bezpłatnego pola albo szukać noclegu poza terenem wydarzenia.

Ile kosztuje parking na Pol’and’Rock Festival 2026?

W bezpośrednim sąsiedztwie festiwalu działają Parking Festiwal 1 i Parking Festiwal 2. Miejsce należy kupić online jeszcze przed przyjazdem, ponieważ parkingi znajdują się w strefie ograniczonego ruchu. Są czynne od 28 lipca od godz. 12.00 do 2 sierpnia do godz. 12.00. Mogą z nich korzystać motocykle i samochody osobowe do 3,5 tony. Jednorazowa cena wynosi 150 zł za pojazd i nie zależy od długości parkowania.

Dalej od pola znajdują się również parkingi prowadzone przez lokalnych zarządców. Działają od 28 lipca od godz. 8.00 do 2 sierpnia do godz. 16.00. Najczęściej nie wymagają rezerwacji, a opłatę wnosi się na miejscu. Przyjęta cena za cały pobyt wynosi 150 zł, choć na niektórych parkingach krótszy postój może kosztować inaczej.

Czy można spać w samochodzie

Nie. Organizator wyraźnie informuje, że na parkingach obowiązuje zakaz nocowania w samochodach i rozbijania namiotów przy pojazdach. Dostęp do parkingu i pozostawionego auta jest całodobowy, ale parking służy wyłącznie do postoju. Nocować należy na darmowym polu namiotowym, w wykupionej wcześniej strefie Rock Camp albo poza terenem wydarzenia.

Prysznice, toalety i woda na festiwalu

Na terenie Pol’and’Rock Festival działają cztery strefy sanitarne: ALPHA, BRAVO, CHARLIE i Rock Camp. W każdej dostępne są osobne punkty, w których można bezpłatnie pobrać wodę pitną. W strefach BRAVO i CHARLIE znajdują się bezpłatne krany z wodą użytkową. Strefa ALPHA oferuje płatne kabiny prysznicowe. Cena wynosi 25 zł dla osoby dorosłej i 15 zł dla dziecka, natomiast dzieci do drugiego roku życia korzystają bezpłatnie. Bilet można kupić online lub na miejscu. Dostępne są także prysznice przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toalety rozmieszczone są na całym terenie festiwalu. Dodatkowe toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się m.in. przy punktach medycznych i informacyjnych. Aby z nich skorzystać, należy poprosić obsługę punktu albo wolontariuszy Pokojowego Patrolu.

Najważniejsze zasady przed rozbiciem namiotu

Namiot można postawić wyłącznie w wyznaczonej strefie. Nie należy blokować dróg, przejść ani dojazdów dla służb. Trzeba też stosować się do oznaczeń na miejscu oraz poleceń organizatora i Pokojowego Patrolu. Uczestnicy powinni pamiętać, że darmowe pole nie jest strzeżone. Dokumenty, telefon, pieniądze oraz inne cenne rzeczy najlepiej mieć przy sobie. Organizator udostępnia osobne regulaminy terenu, pola namiotowego, imprez masowych i parkingów, z którymi należy zapoznać się przed przyjazdem.

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