Deathyard prezentuje trzeci album i rusza w jesienną trasę!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-19 17:50

18 września 2026 roku Deathyard oficjalnie wydał swój trzeci studyjny album „Here & Now” – następcę bardzo dobrze przyjętego „No Longer In Pain”. Nowe wydawnictwo to kolejny krok w rozwoju zespołu, pokazujący jego jeszcze bardziej wielowarstwowe i melodyjne oblicze. Album jest już dostępny na najważniejszych platformach streamingowych, a także w wersji CD.

Czterej członkowie zespołu Deathyard ubrani na czarno na ciemnym tle. O nowej trasie i albumie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Artur Rosiński/ Materiały prasowe

Autorem muzyki i tekstów jest Chris Hofler, wokalista i gitarzysta Deathyard. Na „Here & Now” towarzyszą mu Igor Dymkowski na perkusji, Grzegorz Feliks na gitarze bezprogowej oraz Michał Bonder na gitarze. W utworze „Consumed By Shadows” usłyszeć można również gitarowe solo Krzyśka Śniadeckiego, który przez pewien czas był związany z zespołem.

Za produkcję i miks albumu odpowiadają wspólnie Chris Hofler oraz Marcin Buźniak z Axis Audio. Marcin Buźniak zajął się również masteringiem całego materiału.

Człowiek Z Metalu - o czym traktują blackmetalowe teksty piosenek?

Teraz Deathyard przenosi „Here & Now” na scenę. Już niebawem zespół rozpocznie jesienną trasę koncertową po Polsce, podczas której będzie można usłyszeć na żywo utwory z najnowszego albumu.

Terminy koncertów

  • 25.09 – Klub Graffiti | Lublin
  • 26.09 – Semafor | Skarżysko-Kamienna
  • 02.10 – Over The Under | Bydgoszcz
  • 03.10 – Motor Rock Pub | Słupsk
  • 04.10 – Pub Torpeda | Gdańsk
  • 09.10 – Leśniczówka | Chorzów
  • 10.10 – Żaczek | Kraków
  • 24.10 – Afterdark | Warszawa
  • 27.11 – Klub Liverpool | Wrocław
  • 28.11 – RudeBoy | Bielsko-Biała

Polecany artykuł:

Tracklista „Here & Now”

  1. Love Me Hard
  2. What I Feel Inside
  3. Consumed By Shadows
  4. Forever In Your Eyes
  5. Like The Wind
  6. Here & Now
  7. Turn The Tide
  8. I’m Falling
Johannes Eckerström (Avatar) o sukcesie zespołu: „Szczęście spotyka cię tylko wtedy, kiedy ciężko pracujesz” [WYWIAD]
Galeria zdjęć 40