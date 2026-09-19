Deathyard prezentuje trzeci album i rusza w jesienną trasę!

Autorem muzyki i tekstów jest Chris Hofler, wokalista i gitarzysta Deathyard. Na „Here & Now” towarzyszą mu Igor Dymkowski na perkusji, Grzegorz Feliks na gitarze bezprogowej oraz Michał Bonder na gitarze. W utworze „Consumed By Shadows” usłyszeć można również gitarowe solo Krzyśka Śniadeckiego, który przez pewien czas był związany z zespołem.
Za produkcję i miks albumu odpowiadają wspólnie Chris Hofler oraz Marcin Buźniak z Axis Audio. Marcin Buźniak zajął się również masteringiem całego materiału.
Teraz Deathyard przenosi „Here & Now” na scenę. Już niebawem zespół rozpocznie jesienną trasę koncertową po Polsce, podczas której będzie można usłyszeć na żywo utwory z najnowszego albumu.
Terminy koncertów
- 25.09 – Klub Graffiti | Lublin
- 26.09 – Semafor | Skarżysko-Kamienna
- 02.10 – Over The Under | Bydgoszcz
- 03.10 – Motor Rock Pub | Słupsk
- 04.10 – Pub Torpeda | Gdańsk
- 09.10 – Leśniczówka | Chorzów
- 10.10 – Żaczek | Kraków
- 24.10 – Afterdark | Warszawa
- 27.11 – Klub Liverpool | Wrocław
- 28.11 – RudeBoy | Bielsko-Biała
Tracklista „Here & Now”
- Love Me Hard
- What I Feel Inside
- Consumed By Shadows
- Forever In Your Eyes
- Like The Wind
- Here & Now
- Turn The Tide
- I’m Falling