Deathyard prezentuje trzeci album i rusza w jesienną trasę!

Autorem muzyki i tekstów jest Chris Hofler, wokalista i gitarzysta Deathyard. Na „Here & Now” towarzyszą mu Igor Dymkowski na perkusji, Grzegorz Feliks na gitarze bezprogowej oraz Michał Bonder na gitarze. W utworze „Consumed By Shadows” usłyszeć można również gitarowe solo Krzyśka Śniadeckiego, który przez pewien czas był związany z zespołem.

Za produkcję i miks albumu odpowiadają wspólnie Chris Hofler oraz Marcin Buźniak z Axis Audio. Marcin Buźniak zajął się również masteringiem całego materiału.

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Teraz Deathyard przenosi „Here & Now” na scenę. Już niebawem zespół rozpocznie jesienną trasę koncertową po Polsce, podczas której będzie można usłyszeć na żywo utwory z najnowszego albumu.

Terminy koncertów

25.09 – Klub Graffiti | Lublin

26.09 – Semafor | Skarżysko-Kamienna

02.10 – Over The Under | Bydgoszcz

03.10 – Motor Rock Pub | Słupsk

04.10 – Pub Torpeda | Gdańsk

09.10 – Leśniczówka | Chorzów

10.10 – Żaczek | Kraków

24.10 – Afterdark | Warszawa

27.11 – Klub Liverpool | Wrocław

28.11 – RudeBoy | Bielsko-Biała

Tracklista „Here & Now”

Love Me Hard What I Feel Inside Consumed By Shadows Forever In Your Eyes Like The Wind Here & Now Turn The Tide I’m Falling