Płyty z lat 80-tych, które ukształtowały rocka. Bez tych klasyków nie ma historii muzyki!

Okres panowania punku był krótki, ale bardzo intensywny, a brzmienie to odcisnęło swoje piętno na muzyce już na zawsze. Jednak lata 80-te należały do zupełnie innego nurtu - swój najlepszy okres przeżywał wtedy heavy metal, który równocześnie podzielił się na wiele podgatunków, takich jak glam metal, pop metal czy hard rock. To w tej dekadzie właśnie albumy artystów reprezentujących te gatunki podbijały listy przebojów sprawiając, że ciężkie brzmienia zupełnie zdominowały główny nurt. Muzycy w tym okresie bardzo chcieli wyjść z podziemia, dlatego też tak konstruowali swoje brzmienie, by te było przyjazne dla radia - udało się to takim grupom jak Bon Jovi czy Def Leppard. Końcówka lat 80-tych natomiast to moment największej popularności thrash metalu - ostre i agresywne brzmienie, szybkie solówki oraz teksty, wyrażające nihilistyczne poglądy, charakteryzowały ten gatunek. Można to wszystko ująć w jednym zdaniu - to były piękne czasy dla mocnych brzmień.

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To właśnie w latach 80-tych solową karierę rozpoczęli Ozzy Osbourne czy Stevie Nicks. W dekadzie tej zadebiutowały takie grupy jak Metallica, Guns N' Roses, U2 czy Bon Jovi. Ogromną popularnością cieszyły się zespoły, z Iron Maiden, Van Halen czy Mötley Crüe na czele. Jakie albumy tych i innych artystów zdefiniowały gatunek w latach 80-tych? Sprawdź naszą galerię na samej górze artykułu!

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