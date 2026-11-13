Placebo odwołuje KOLEJNE koncerty! Brian Molko wciąż zmaga się z chorobą przed występem w Polsce

Ten rok jest szczególnym czasem dla zespołu Placebo. Formacja właśnie w 2026 świętuje równo trzydzieści lat od premiery swojego debiutanckiego - i z miejsca przełomowego - studyjnego albumu. To na krążku zatytułowanym po prostu Placebo znalazła się kompozycja Nancy Boy, która przyczyniła się do komercyjnego sukcesu grupy.

W kwietniu tego roku Brian Molko i Stefan Olsdal poinformowali, że z okazji jubileuszu podjęli decyzję o wydaniu "remake'u" wydawnictwa. Projekt o tytule Placebo Re:created ukazał się 19 czerwca. W ramach jego promocji zespół wyruszył w trasę koncertową, która jednak napotkała trudności.

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Placebo nie zagra kolejnych dwóch koncertów!

Już 9 listopada grupa wydała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oświadczenie, informujące o odwołaniu zaplanowanych na 9 i 10 listopada występów w Monachium i w Wiedniu. Jako powód takiego stanu rzeczy podano silne objawy grypopodobne, które wystąpiły u Briana Molko. Lekarz miał zdiagnozować u wokalisty ostre zapalenie krtani.

Niestety, choć formacja miała nadzieję, że wróci na scenę niebawem, to tak się nie stanie także 13 i 15 listopada. W kolejnym oświadczeniu przekazano, że pomimo leczenia u Molko nie nastąpiła wystarczająca poprawa, w związku z czym lekarze nie wyrazili zgody na wznowienie trasy.

Z ogromnym żalem informujemy, że koncerty zespołu Placebo, które miały odbyć się dziś, w piątek 13 listopada, w Budapeszcie oraz w niedzielę 15 listopada w Pradze, zostały przełożone z powodu utrzymujących się problemów zdrowotnych Briana. W ubiegły weekend u Briana zdiagnozowano ostre zapalenie krtani. Przez ostatni tydzień stosował się do wszystkich zaleceń lekarskich i podejmował odpowiednie leczenie, jednak – ku jego wielkiej frustracji – nie nastąpiła wystarczająca poprawa, by lekarze mogli wyrazić zgodę na występ. Zgodnie z zaleceniami medycznymi Brian musi jeszcze odpoczywać, zanim będzie mógł ponownie śpiewać bez ryzyka długotrwałego uszkodzenia głosu. Jego stan zdrowia zostanie ponownie oceniony w poniedziałek rano. Brian i Stef przekazali następującą wiadomość: „Jesteśmy załamani, ponieważ nie chcieliśmy niczego bardziej niż wystąpić dla was w ten weekend w Budapeszcie i Pradze, podobnie jak wcześniej w Monachium i Wiedniu. Bardzo przepraszamy za rozczarowanie, jakie wywoła ta wiadomość. Wiemy, że wielu z was przyjechało z daleka, dlatego chcemy was zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przełożyć te koncerty na inne terminy i wynagrodzić wam tę sytuację. Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia, które otrzymywaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, a także za cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas czasie”. Prosimy o zachowanie biletów. Informacje dotyczące nowych terminów koncertów lub możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy zostaną przekazane bezpośrednio posiadaczom biletów - brzmi oświadczenie zespołu.

Co z występem w Polsce?

Przypominamy, że na środę 18 listopada zaplanowany jest występ Placebo w łódzkiej Atlas Arenie. Czy dojdzie on do skutku? Jak wskazano w oświadczeniu, ponowna ocena stanu zdrowia Briana Molko będzie miała miejsce w poniedziałek 16 listopada. To wtedy najpewniej dowiemy się, czy zespół wystąpi nad Wisłą.

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