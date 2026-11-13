Placebo odwołuje KOLEJNE koncerty! Brian Molko wciąż zmaga się z chorobą przed występem w Polsce

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-13 14:47

Już kilka dni temu zespół Placebo poinformował za pośrednictwem opublikowanego w swoich mediach społecznościowych oświadczenia, że zmuszony jest odwołać dwa koncerty. Jako powód takiego stanu rzeczy podano chorobę Briana Molko. Niestety, wokalista wciąż nie czuje się najlepiej. Grupa poinformowała właśnie, że odwołuje KOLEJNE występy!

Muzycy Placebo, Brian Molko i Stefan Olsdal. O odwołanych koncertach zespołu przeczytasz na EskaRock.
Autor: Scarlet Page/ Materiały prasowe

Ten rok jest szczególnym czasem dla zespołu Placebo. Formacja właśnie w 2026 świętuje równo trzydzieści lat od premiery swojego debiutanckiego - i z miejsca przełomowego - studyjnego albumu. To na krążku zatytułowanym po prostu Placebo znalazła się kompozycja Nancy Boy, która przyczyniła się do komercyjnego sukcesu grupy.

W kwietniu tego roku Brian Molko i Stefan Olsdal poinformowali, że z okazji jubileuszu podjęli decyzję o wydaniu "remake'u" wydawnictwa. Projekt o tytule Placebo Re:created ukazał się 19 czerwca. W ramach jego promocji zespół wyruszył w trasę koncertową, która jednak napotkała trudności.

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Placebo nie zagra kolejnych dwóch koncertów!

Już 9 listopada grupa wydała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oświadczenie, informujące o odwołaniu zaplanowanych na 9 i 10 listopada występów w Monachium i w Wiedniu. Jako powód takiego stanu rzeczy podano silne objawy grypopodobne, które wystąpiły u Briana Molko. Lekarz miał zdiagnozować u wokalisty ostre zapalenie krtani.

Niestety, choć formacja miała nadzieję, że wróci na scenę niebawem, to tak się nie stanie także 13 i 15 listopada. W kolejnym oświadczeniu przekazano, że pomimo leczenia u Molko nie nastąpiła wystarczająca poprawa, w związku z czym lekarze nie wyrazili zgody na wznowienie trasy.

Z ogromnym żalem informujemy, że koncerty zespołu Placebo, które miały odbyć się dziś, w piątek 13 listopada, w Budapeszcie oraz w niedzielę 15 listopada w Pradze, zostały przełożone z powodu utrzymujących się problemów zdrowotnych Briana.

W ubiegły weekend u Briana zdiagnozowano ostre zapalenie krtani. Przez ostatni tydzień stosował się do wszystkich zaleceń lekarskich i podejmował odpowiednie leczenie, jednak – ku jego wielkiej frustracji – nie nastąpiła wystarczająca poprawa, by lekarze mogli wyrazić zgodę na występ. Zgodnie z zaleceniami medycznymi Brian musi jeszcze odpoczywać, zanim będzie mógł ponownie śpiewać bez ryzyka długotrwałego uszkodzenia głosu. Jego stan zdrowia zostanie ponownie oceniony w poniedziałek rano.

Brian i Stef przekazali następującą wiadomość:

„Jesteśmy załamani, ponieważ nie chcieliśmy niczego bardziej niż wystąpić dla was w ten weekend w Budapeszcie i Pradze, podobnie jak wcześniej w Monachium i Wiedniu. Bardzo przepraszamy za rozczarowanie, jakie wywoła ta wiadomość. Wiemy, że wielu z was przyjechało z daleka, dlatego chcemy was zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przełożyć te koncerty na inne terminy i wynagrodzić wam tę sytuację.

Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia, które otrzymywaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, a także za cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas czasie”.

Prosimy o zachowanie biletów. Informacje dotyczące nowych terminów koncertów lub możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy zostaną przekazane bezpośrednio posiadaczom biletów - brzmi oświadczenie zespołu.

Co z występem w Polsce?

Przypominamy, że na środę 18 listopada zaplanowany jest występ Placebo w łódzkiej Atlas Arenie. Czy dojdzie on do skutku? Jak wskazano w oświadczeniu, ponowna ocena stanu zdrowia Briana Molko będzie miała miejsce w poniedziałek 16 listopada. To wtedy najpewniej dowiemy się, czy zespół wystąpi nad Wisłą.

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