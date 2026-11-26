Phil Collins z pewnością na zawsze zapamięta mijający rok. W lutym tego roku okazało się, że otrzymał on nominację do Rock & Roll Hall of Fame - drugą w swojej karierze, tym razem jako artysta solowy.

Wyróżnienie, głosami Internautów i decyzją gremium "hali sław", perkusiście i wokaliście udało się zdobyć, a on sam nie krył z tego powodu radości i wdzięczności. W kolejnych miesiącach Collins zaczął coraz częściej pojawiać się publicznie i udzielać wywiadów, w których bez ogródek mówił o problemach zdrowotnych, uzależnieniu, śmierci i planach na powrót, tak do studia muzycznego, jak i na... scenę!

Phil Collins jest wielkim fanem The Beatles! Co łączy muzyka ze słynnym zespołem? ESKA ROCK

Choć Phil Collins ma obecnie problemy z poruszaniem się, to i tak pojawił się na uroczystej ceremonii tegorocznego Rock & Roll Hall of Fame. W jej trakcie muzyk osobiście odebrał przyznane wyróżnienie, które wręczył mu jego młodszy kolega po fachu - i wierny fan - Travis Barker.

Okazuje się teraz, że interakcje między muzykami nie ograniczyły się jedynie do wymiany uprzejmości na scenie, przed zebraną na miejscu publicznością, co zdradził bębniarz blink-182.

Będzie współpraca Collins-Barker?

Travis Barker gościł w programie "Jimmy Kimmel Live!", w którym opowiedział o tegorocznym Rock & Roll Hall of Fame - i o występie w hołdzie Collinsowi. To właśnie perkusista, wraz z aktorką i wokalistką Cynthią Erivo, wykonali kultowe In the Air Tonight.

Jak opowiedział muzyk blink-182, on i starszy kolega po fachu pozostają w kontakcie po spotkaniu w Los Angeles. Co ciekawe, Phil Collins miał być na tyle zadowolony z gry Barkera, że miał mu w wiadomości e-mail zaproponować jakieś wspólne działania!

Powiedział: "Bardzo mi się spodobał twój występ. Wiele dla mnie znaczył i powinniśmy razem coś zrobić" - wyznał w show Travis Barker.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "Face Value":