Patti Smith to postać naprawdę wyjątkowa. Pojawiła się w artystycznym świecie już pod koniec lat 60. - w 1969 roku wraz z siostrą wyjechała do Paryża, z którą grała i występowała na tamtejszych ulicach. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych angażowała się w rozmaite artystyczne działania, została także członkinią Poetry Project.

W końcu Patti Smith skupiła się na pisaniu wierszy i tekstów piosenek - także dla zespołu Blue Öyster Cult, do którego krótko była rozważana jako wokalistka - oraz artykułów dla takich tytułów, jak "Rolling Stone". Ostatecznie Patti podjęła decyzję, aby zacząć swoją poezję śpiewać i powołała do życia Patti Smith Group, z którą w 1975 roku wydała debiutancki album Horses. To dzięki niemu udało się jej zdobyć pierwsze większe rozpoznawalność i uznanie - a z biegiem lat także miano "matki chrzestnej muzyki punk".

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Patti Smith zagrała w ramach "Tiny Desk"!

Dziś Patti Smith to prawdziwa światowa ikona. Choć artystka nie nagrywa obecnie nowej muzyki - jej wciąż najbardziej aktualnym albumem pozostaje Banga z 2012 roku - to nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o aktywność koncertową.

To właśnie Patti Smith została gwiazdą najnowszej odsłony słynnej serii występów "Tiny Desk". Artystka w towarzystwie swojego syna Jacksona Smitha (gitara), Tony'ego Shanahana (klawisze, bas) i Seba Rochforda (perkusja) rozpoczęła swój występ od wygłoszenia zaimprowizowanej opowieści o kapitanie statku, który tęskni za ostatnią podróżą. Kolejno wykonała cztery autorskie kompozycje: Nine, Fireflies, Peaceable Kingdom, którą zadedykowała cierpiącym z powodu głodu i wojen na całym świecie dzieciom, aby zakończyć ten wyjątkowy koncert słynnym People Have the Power.

Obejrzyj występ Patti Smith w ramach "Tiny Desk" poniżej:

Przypominamy, że Patti Smith wystąpi na Open'er Festival 2027. Artystka, zaproszona w ramach segmentu "Pure Legend", wystąpi w Gdyni na tamtejszej Tent Stage w czwartek 1 lipca.

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