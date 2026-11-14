Paul McCartney spędził dziewięć dni w japońskim areszcie. Celnicy znaleźli w jego walizce marihuanę

Paul McCartney wpadł w ręce celników po przylocie do Japonii

McCartney przyleciał do Tokio z Lindą McCartney, czwórką dzieci oraz muzykami Wings. Grupa miała zagrać 11 koncertów w Tokio, Nagoi i Osace, a pierwsze występy zaplanowano w Nippon Budokan. Nippon Budokan było dla McCartneya szczególnym miejscem, ponieważ Beatlesi zagrali tam podczas japońskiej wizyty w 1966 roku. Wings nie zdążyli jednak zagrać ani jednego koncertu.

Podczas kontroli na lotnisku Narita japońscy celnicy znaleźli w bagażu muzyka 219 gramów marihuany, czyli około 7,7 uncji. Nie odpowiadał za samo posiadanie marihuany, lecz za jej wwiezienie do Japonii, co w świetle japońskiego prawa traktowano jako przemyt. McCartney po latach nie próbował przerzucać odpowiedzialności na innych. Przyznał, że sam spakował marihuanę w Stanach Zjednoczonych, choć przed wylotem mógł ją wyrzucić, i później określał tę decyzję jako głupi, wyjątkowo nierozsądny błąd.

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McCartneyowi groził w Japonii proces i do siedmiu lat więzienia

Po zatrzymaniu McCartney został odizolowany i przez kolejne dni był przesłuchiwany. Groził mu proces karny w Japonii, a za przemyt narkotyków mógł otrzymać karę do siedmiu lat więzienia. Jego światowa sława nie gwarantowała szybkiego zwolnienia.

Muzyk twierdził, że marihuana była przeznaczona wyłącznie na jego własny użytek, a nie do sprzedaży. Prokuratura ostatecznie nie skierowała sprawy do sądu, biorąc pod uwagę jego przyznanie się i skruchę. 25 stycznia 1980 roku McCartney został deportowany z Japonii bez procesu i formalnego aktu oskarżenia. Brytyjski rząd potwierdził później w pisemnej odpowiedzi w Izbie Gmin, że artysta był traktowany zgodnie z japońskim prawem i nie postawiono mu zarzutów.

Aresztowanie odwołało trasę Wings po Japonii, a zespół już nie wrócił na scenę

McCartney po latach szczegółowo wspominał pobyt w japońskim areszcie. Opowiadał później o celi ze słomianą matą i toaletą, a współczesne relacje prasowe wskazywały, że przez część pobytu przetrzymywano go samotnie. Strażnicy mieli nie zgodzić się na przekazanie mu gitary ani materiałów do pisania, Linda mogła jednak dostarczać mu wegetariańskie posiłki. Gdy McCartney pozostawał w areszcie, pozostali muzycy Wings opuścili Japonię, a wszystkie 11 występów odwołano. Wings nie rozpadli się wtedy formalnie, ale nigdy więcej nie wyruszyli w trasę. Zespół zakończył działalność w 1981 roku. Sam McCartney wrócił do dużego koncertowania dopiero w 1989 roku, a 3 marca 1990 ponownie zagrał w Tokio, tym razem w Tokyo Dome. Pobyt w japońskim areszcie nie zamknął McCartneyowi drogi do tamtejszej publiczności, ale kosztował Wings całą trasę po Japonii.