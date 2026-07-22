Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne udostępniła je na dwa dni przed odejściem artysty

Wciąż ciężko w to uwierzyć, jednak właśnie mija rok od niespodziewanej śmierci Ozzy'ego Osbourne'a. Informacja o odejściu artysty obiegła cały świat w godzinach wieczornych czasu polskiego we wtorek 22 lipca ubiegłego roku. Wiadomo już, że służby ratownicze zostały wezwane do posiadłości Osbourne'ów Welders House w Buckinghamshire w Anglii w godzinach porannych czasu lokalnego 22 lipca. Jak wskazali sąsiedzi słynnej rodziny w rozmowie z "Daily Mail", walka o życie Ozzy'ego trwała aż dwie godziny, zanim medyczny helikopter opuścił teren Welders House.

Oficjalną przyczyną śmierci Osbourne'a był rozległy zawał serca. Od 2020 roku wiadomo było powszechnie, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, która znacznie wpłynęła na jego kondycję fizyczną, w efekcie uniemożliwiając chodzenie. W chwili śmierci Ozzy miał 76 lat.

Ozzy Osbourne nie żyje. Legendarny artysta miał 76 lat

Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu, które trafiło do sieci

Uznaje się obecnie, że śmierć Ozzy'ego była, pomimo jego choroby, dość niespodziewana. Przypominamy, że zaledwie niespełna trzy tygodnie wcześniej muzyk dał w Birmingham swój ostatni występ tak jako artysta solowy, jak i jako członek Black Sabbath wraz z Tonym Iommi, Geezerem Butlerem oraz Billem Wardem.

Jako potwierdzenie nagłego odejścia "Księcia Ciemności" fani i fanki traktują również nagranie, które było ostatnim, które trafiło do sieci, a na którym pojawia się Ozzy. Wrzuciła je na swoje Instagram Stories córka artysty, Kelly Osbourne, 20 lipca, a więc zaledwie dwa dni przed śmiercią swojego ojca. Widoczny na nim muzyk siedzi przy kuchennej wyspie, ma na uszach duże czarne słuchawki i robi przegląd wiadomości. Zachęcony przez córkę Ozzy kłania się również na filmiku i mówi osobom, które później je oglądały krótkie "dzień dobry". Sama Kelly również w końcu zabrała głos po śmierci swojego taty. Córka "Księcia Ciemności" napisała, również na stories na Instagramie, kilka słów: "Jestem nieszczęśliwa i czuję smutek. Straciłam najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałam".

Oryginalne wideo, ze względu na charakter Instagram Stories, nie jest już dostępne, można je jednak znaleźć w sieci - sprawdź poniżej Ozzy'ego na jego ostatnim udostępnionym publicznie nagraniu.

Oto najlepsze utwory Ozzy'ego Osbourne'a: