Oto najlepsze albumy w dyskografii Muse. Postanowiliśmy je wytypować [TOP5]

Historia Muse rozpoczyna się na początku lat 90. w Teignmouth w Devon na terenie Anglii, kiedy to wokalista i gitarzysta Matt Bellamy postanowił powołać do życia własną grupę. Najpierw dołączył do niego perkusista, Dominic Howard, szybko skład trio uzupełnił basista Chris Wolstenholme. Panowie początkowo działali pod nazwą "Gothic Plague", później byli znani jako "Rocket Baby Dolls" i przyjęli stylistykę... gotycką! W 1994 roku kapela wygrała bitwę zespołów i uznała, że czas podejść do swojej działalności na poważnie. Matt, Dominic i Chris rezygnowali z dotychczasowych zajęć, zmienili nazwę zespołu już na Muse i rzucili się w wir koncertów, wspierając jako support m.in. Skunk Anansie. Cztery lata po oficjalnych narodzinach grupy światło dzienne ujrzała jej pierwsza EP-ka, a jej śladem w styczniu 1999 roku podążyła kolejna, Muscle Museum.

Projekty te były namiastką pełnoprawnego debiutu, czyli płyty Showbiz, wydanej na początku września 1999 roku. Płyta szybko została zauważona przez rynek, osiągnęła krytyczny i komercyjny sukces, rozpoczynając wielką, z czasem przekształcając się w światową, karierę Muse.

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Muse - wskazaliśmy TOP 5 płyt zespołu

W kolejnych latach zespół wydał jeszcze siedem studyjnych wydawnictw, trzy EP-ki, w tym dwie live, dwa kultowe albumy koncertowe: HAARP i Live at Rome Olympic Stadium i jeden album kompilacyjny, czyli słynne Hullabaloo Soundtrack. Najbardziej aktualny na chwilę obecną album Muse to Will of the People, wydany w sierpniu 2022 roku. Krążek dotarł na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii, a pochodzący z niego kawałek Kill Or Be Killed został nominowany do nagrody Grammy w kategorii 'Najlepsze wykonanie metal'.

Spośród ośmiu dotychczasowych płyt Muse wybraliśmy pięć tych najbardziej kluczowych, naszym zdaniem, dla historii formacji. Nasz wybór znajdziesz w galerii na samej górze!

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