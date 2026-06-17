Kings of Leon zmierzają do Łodzi! Sprawdź najważniejsze informacje

Od ponad dwóch dekad Kings of Leon — Caleb, Nathan, Jared i Matthew Followill — kształtują brzmienie współczesnego rocka. W swoich początkach łączyli energię garażowego grania z elementami amerykańskiego i alternatywnego rocka. Trzy pierwsze albumy zespołu przyniosły im oddaną międzynarodową publiczność oraz platynowe nakłady w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Przełomowy krążek „Only by the Night” z 2008 roku zdobył status multiplatyny na całym świecie i utorował zespołowi drogę na największe sceny, m.in. festiwali Coachella, Glastonbury, Roskilde, Reading & Leeds czy Lollapalooza w Chicago, Berlinie i São Paulo. Minionego lata zespół pobił swój historyczny rekord frekwencyjny w londyńskim Hyde Parku.

W pierwszych dniach listopada grupa wydała nową EP-kę z czterema dotąd niepublikowanymi utworami, a niedawno wystąpiła także u boku Bruce’a Springsteena i Zacha Bryana, wykonując klasyk Springsteena „Atlantic City”. Kings of Leon współpracowali też z Bryanem przy dwóch nowych piosenkach, wydanych tego lata.

Zespół ma na koncie trzy nagrody Grammy i dwie statuetki BRIT Awards. Od debiutu w 2003 roku wydał dziewięć albumów studyjnych, sprzedając ponad 20 milionów płyt i 40 milionów singli na całym świecie.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Kings of Leon w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Polski koncert Kings of Leon odbędzie się 17 czerwca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Jako support zaprezentuje się grupa Cari Cari. Poniżej czasówka wydarzenia:

18:45 - Otwarcie bram

20:00 - Cari Cari

Po nim wystąpi Kings of Leon

Więcej informacji znajdziesz TU.

Godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu otwarcia bram oraz wyjścia na scenę, podejmuje management artysty).

Materiały Prestige MJM.