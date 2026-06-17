Kings of Leon zmierzają do Łodzi! Sprawdź najważniejsze informacje

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-17 12:37

Po dwóch latach jeden z najważniejszych zespołów XXI wieku ponownie odwiedzi Polskę! Będzie to jednocześnie pierwszy występ Kings of Leon w Łodzi.

Kings of Leon
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Od ponad dwóch dekad Kings of Leon — Caleb, Nathan, Jared i Matthew Followill — kształtują brzmienie współczesnego rocka. W swoich początkach łączyli energię garażowego grania z elementami amerykańskiego i alternatywnego rocka. Trzy pierwsze albumy zespołu przyniosły im oddaną międzynarodową publiczność oraz platynowe nakłady w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Przełomowy krążek „Only by the Night” z 2008 roku zdobył status multiplatyny na całym świecie i utorował zespołowi drogę na największe sceny, m.in. festiwali Coachella, Glastonbury, Roskilde, Reading & Leeds czy Lollapalooza w Chicago, Berlinie i São Paulo. Minionego lata zespół pobił swój historyczny rekord frekwencyjny w londyńskim Hyde Parku.

W pierwszych dniach listopada grupa wydała nową EP-kę z czterema dotąd niepublikowanymi utworami, a niedawno wystąpiła także u boku Bruce’a Springsteena i Zacha Bryana, wykonując klasyk Springsteena „Atlantic City”. Kings of Leon współpracowali też z Bryanem przy dwóch nowych piosenkach, wydanych tego lata.

Zespół ma na koncie trzy nagrody Grammy i dwie statuetki BRIT Awards. Od debiutu w 2003 roku wydał dziewięć albumów studyjnych, sprzedając ponad 20 milionów płyt i 40 milionów singli na całym świecie.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Kings of Leon w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Polski koncert Kings of Leon odbędzie się 17 czerwca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Jako support zaprezentuje się grupa Cari Cari. Poniżej czasówka wydarzenia:

  • 18:45 - Otwarcie bram
  • 20:00 - Cari Cari
  • Po nim wystąpi Kings of Leon

Więcej informacji znajdziesz TU.

Godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu otwarcia bram oraz wyjścia na scenę, podejmuje management artysty).

Materiały Prestige MJM.

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