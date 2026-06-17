Glenn Danzig nie planuje wydać już żadnego albumu. "To nie jest dobry model biznesowy"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-17 12:41

Glenn Danzig przyznał otwarcie, że w dzisiejszym świecie wydawanie płyt mija się z celem. – Stworzenie albumu, a potem brak możliwości odzyskania pieniędzy, które wydałeś na nagranie, nie jest świetnym modelem biznesowym – powiedział legendarny wokalista w jednym z wywiadów.

Glenn Danzig
Autor: Wikimedia Commons/ Creative Commons

Glenn Danzig nie zamierza już wydawać albumów - dlaczego?

Glenn Danzig to amerykański wokalista, który znany jest z Misfits oraz kapeli Danzig. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach muzyk nie jest zbyt aktywny na rynku. Nie wypuszcza zbytnio nowych albumów, jeśli zaś chodzi o koncerty to odbywają się one raczej okazjonalnie. Ten stan rzeczy raczej w przyszłości się nie zmieni. 

W wywiadzie w programie The Abe Kanan Show na antenie radia Rock KRXQ, którego udzielił jakiś czas temu, przyznał otwarcie, że zaprzestał nagrywania albumów. Dlaczego? Ma to związek, rzecz jasna, z finansami. Wokalista został zapytany o szanse na nowy studyjny album Misfits. 

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Może pojawi się piosenka. Na pewno nie album. Teraz ludzie chcą po prostu pobierać twoje rzeczy za darmo i nie rozumieją, że pójście do studia i nagranie płyty kosztuje. Więc stworzenie albumu, a potem brak możliwości odzyskania pieniędzy, które wydałeś na nagranie, nie jest świetnym modelem biznesowym. Z Danzig będzie podobnie. Może nagram piosenkę lub dwie i po prostu je wydam. Nie będzie mnie to tak dużo kosztować – powiedział Glenn Danzig. 

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Danzig, w związku z tym tematem, postanowił także wspomnieć dawne czasy, kiedy to z Misfits wydawał wyłącznie z single. Właśnie z powodów ekonomicznych. – Wiele zespołów punkowych tak właśnie robiło. Nie stać cię było na album, zwłaszcza jeśli byłeś w podziemiu. Nie byłeś w dużej wytwórni, więc mogłeś sobie pozwolić wyłącznie na singiel

Przypomnijmy, że ostatni album Danziga ukazał się w 2020 roku. Wydawnictwo Danzig Sings Elvis, zgodnie z tytułem, zawierało przeróbki utworów z bogatego repertuaru Elvisa Presleya. 

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