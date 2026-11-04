Kto naprawdę rządzi na Spotify? Oto 10 najchętniej słuchanych metalowych zespołów na świecie

Choć sceptycy od lat powtarzają formułkę o "śmierci rocka i metalu", rzeczywistość w dobie cyfrowej rewolucji brutalnie weryfikuje te teorie. Muzyka metalowa nie tylko nie umiera, ale przeżywa swoją drugą młodość. Jej największą siłą pozostaje bezprecedensowa lojalność fanów.

Nie da się ukryć, że streaming wywrócił do góry nogami sposób, w jaki słuchamy obecnie muzyki. Dzięki platformom otrzymaliśmy dostęp do utworów z całego świata. Mamy je dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Największą popularnością wśród serwisów streamingowych cieszy się szwedzkie Spotify. Warto więc sprawdzić, które metalowe zespoły na tej platformie słuchane są najchętniej.

Czy w czołówce dominują legendy, które na stałe zapisały się w historii muzyki, czy może wykonawcy reprezentujący nowsze oblicze metalowego grania? Czas odkryć te karty. Zebraliśmy dostępne dane, aby poznać odpowiedzi na zadane wcześniej pytania.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:

20. Judas Priest (2,2 mld streamów)

(2,2 mld streamów) 19. Bullet For My Valentine (2,9 mld streamów)

(2,9 mld streamów) 18. Bad Omens (3,1 mld streamów)

(3,1 mld streamów) 17. Megadeth (3,3 mld streamów)

(3,3 mld streamów) 16. Tool (3,4 mld streamów)

(3,4 mld streamów) 15. Pantera (3,5 mld streamów)

(3,5 mld streamów) 14. Sleep Token (4,3 mld streamów)

(4,3 mld streamów) 13. Falling in Reverse (4,5 mld streamów)

(4,5 mld streamów) 12. Sabaton (4,6 mld streamów)

(4,6 mld streamów) 11. Iron Maiden (5,8 mld streamów)

A jakie zespoły znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych utworów Black Sabbath według użytkowników "Rate Your Music":