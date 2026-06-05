Ogłoszono Światowy Dzień The Beatles! Nie zabraknie perełek dla fanów

Całkiem niedawno, gdyż w kwietniu tego roku, minęło dokładnie 56 lat od zakończenia działalności przez zespół The Beatles. Brytyjska formacja rozpadła się po zaledwie 10 latach, mając w 1970 roku na koncie łącznie dwanaście studyjnych wydawnictw. Na pewnym etapie swojej historii słynna "czwórka z Liverpoolu" podjęła decyzję o rezygnacji z koncertowania i występów na żywo, by w pełni poświęcić się pracy studyjnej.
To właśnie w przestrzeni studiów nagraniowych powstały dźwięki, które od lat inspirują kolejne pokolenia artystów i artystek. Choć The Beatles nie funkcjonują już od ponad 55 lat, a dziś żyją już tylko dwaj Beatlesi: Paul McCartney i Ringo Starr, to nie ma wątpliwości co do tego, że dziedzictwo grupy nadal jest niezwykle żywe i budzi duże emocje.
Jeszcze w tym miesiącu będziemy świętować Światowy Dzień The Beatles!
Jak ogłosili zarządzający dziedzictwem The Beatles oraz przedsiębiorstwo Apple Corps Ltd., jeszcze w tym miesiącu, gdyż już 25 czerwca, fani i fanki formacji z całego świata zjednoczą się, by świętować wspólnie Światowy Dzień The Beatles! To z tej okazji właśnie, po raz pierwszy w historii, na oficjalnym kanale zespołu w serwisie YouTube udostępnione zostanie nagranie wykonywania przez Beatlesów słynnego utworu All You Need Is Love, które miało miejsce dokładnie właśnie 25 czerwca 1967 roku dla BBC Our World.
Fani i fanki "czwórki z Liverpoolu" od dawna już, do tej pory jednak jedynie nieoficjalnie, świętowali właśnie 25 czerwca jako święto swojej ulubionej grupy. Więcej atrakcji, tak lokalnych, jak i takich, w których będzie można wziąć udział online, ma zostać ogłoszonych bliżej samego terminu. Na ten moment jedną z niespodzianek jest zaplanowane na 25 czerwca udostępnienie oficjalnego nagrania wspomnianego wyżej wykonania All You Need Is Love.