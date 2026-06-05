Ogłoszono Światowy Dzień The Beatles! Nie zabraknie perełek dla fanów

Całkiem niedawno, gdyż w kwietniu tego roku, minęło dokładnie 56 lat od zakończenia działalności przez zespół The Beatles. Brytyjska formacja rozpadła się po zaledwie 10 latach, mając w 1970 roku na koncie łącznie dwanaście studyjnych wydawnictw. Na pewnym etapie swojej historii słynna "czwórka z Liverpoolu" podjęła decyzję o rezygnacji z koncertowania i występów na żywo, by w pełni poświęcić się pracy studyjnej.

To właśnie w przestrzeni studiów nagraniowych powstały dźwięki, które od lat inspirują kolejne pokolenia artystów i artystek. Choć The Beatles nie funkcjonują już od ponad 55 lat, a dziś żyją już tylko dwaj Beatlesi: Paul McCartney i Ringo Starr, to nie ma wątpliwości co do tego, że dziedzictwo grupy nadal jest niezwykle żywe i budzi duże emocje.

55 lat temu The Beatles przestali istnieć. Historia końca legendy światowej muzyki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeszcze w tym miesiącu będziemy świętować Światowy Dzień The Beatles!

Jak ogłosili zarządzający dziedzictwem The Beatles oraz przedsiębiorstwo Apple Corps Ltd., jeszcze w tym miesiącu, gdyż już 25 czerwca, fani i fanki formacji z całego świata zjednoczą się, by świętować wspólnie Światowy Dzień The Beatles! To z tej okazji właśnie, po raz pierwszy w historii, na oficjalnym kanale zespołu w serwisie YouTube udostępnione zostanie nagranie wykonywania przez Beatlesów słynnego utworu All You Need Is Love, które miało miejsce dokładnie właśnie 25 czerwca 1967 roku dla BBC Our World.

Fani i fanki "czwórki z Liverpoolu" od dawna już, do tej pory jednak jedynie nieoficjalnie, świętowali właśnie 25 czerwca jako święto swojej ulubionej grupy. Więcej atrakcji, tak lokalnych, jak i takich, w których będzie można wziąć udział online, ma zostać ogłoszonych bliżej samego terminu. Na ten moment jedną z niespodzianek jest zaplanowane na 25 czerwca udostępnienie oficjalnego nagrania wspomnianego wyżej wykonania All You Need Is Love.