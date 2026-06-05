Wydawnicza nowość od Pink Floyd. Album „8-Tracks” jest już dostępny

Na liście utworów znalazły się natychmiast rozpoznawalne kompozycje: „Money”, „Wish You Were Here”, „Another Brick in the Wall, Part 2”, „Time” oraz „Comfortably Numb”, a także wcześniejsze nagrania: „One Of These Days” i „Wot’s… Uh The Deal”. Wydawnictwo zawiera również ekskluzywną, pełną wersję „Pigs On The Wing”, wcześniej dostępną na kartridżu 8-track albumu „Animals” z 1977 roku. Sekwencja utworów została opracowana przez Stevena Wilsona z wykorzystaniem efektów dźwiękowych pochodzących z oryginalnych wielościeżkowych nagrań, tworząc spójne, ciągłe doświadczenie odsłuchowe w klasycznym stylu Pink Floyd.

„8-Tracks” dokumentuje pełnię transformacji zespołu w okresie ich największych przełomów, kiedy w latach 70-tych zdobyli światową sławę. Ośmioletni okres, który celebruje to wyjątkowe wydawnictwo, obejmuje muzykę z najbardziej uznanych albumów grupy: „Meddle” (1971), „Obscured by Clouds” (1972), „The Dark Side of the Moon” (1973), „Wish You Were Here” (1975), „Animals” (1977) oraz „The Wall” (1979). Sześć monumentalnych, klasycznych płyt, które razem ukazują, jak Pink Floyd wykroczyli daleko poza wczesny psychodeliczny pop z ery Syda Barretta oraz okres eksperymentalny, umacniając swoją globalną pozycję jako jednego z najwybitniejszych zespołów rockowych wszech czasów.

Pink Floyd - 5 ciekawostek o albumie “The Dark Side of the Moon” | Jak dziś rockuje? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„8-Tracks” stanowi znakomity wgląd w ten niezwykły okres twórczości - punkt wyjścia dla nowych słuchaczy do odkrycia bogactwa katalogu zespołu, a także starannie wyselekcjonowaną kolekcję dla wieloletnich fanów.

Ogłoszenie „8-Tracks” w 2026 roku następuje po wyjątkowych 12 miesiącach dla Pink Floyd. Jubileuszowe, wydanie albumu „Wish You Were Here” z okazji 50-lecia premiery trafiło do pierwszej dziesiątki list sprzedaży na całym świecie, stając się drugim wydawnictwem zespołu, które w 2025 roku osiągnęło 1. miejsce w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Szwajcarii - dokładnie 50 lat po swoim pierwotnym sukcesie. Siedem miesięcy wcześniej kinowa premiera filmu „Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” znalazła się w czołówce box office’u, a towarzyszący jej album ze ścieżką dźwiękową przyniósł zespołowi pierwszy numer 1 w Wielkiej Brytanii od czasu wydania w 2014 roku płyty „The Endless River” - ich ostatniego studyjnego albumu.

Pink Floyd - oto 5 najlepszych albumów legendarnej formacji: