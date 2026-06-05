Nadchodzi album z niepublikowanymi utworami Prince'a. Ujawniono szczegóły tego wydawnictwa

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-05 13:12

W 2026 roku minęło dziesięć lat od śmierci Prince'a, jednego z najważniejszych artystów w historii muzyki. Pamięć o nim nie gaśnie. Jego spadkobiercy tymczasem zapowiedzieli album "Timeless", na którym znajdą się niepublikowane utwory Prince'a.

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Autor: Prince/ Materiały prasowe

Nadchodzi album z niepublikowanymi utworami Prince'a. Oto szczegóły 

W kwietniu 2026 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci Prince'a, w sieci pojawił się niepublikowany wcześniej utwór zatytułowany With This Tear. Powstał on w słynnym studiu Paisley Park w listopadzie 1991. Była to pierwsza zapowiedź nowego wydawnictwa. Poznaliśmy właśnie jego szczegóły. 

Nadchodzący krążek Timeless, który ukaże się 28 sierpnia 2026 nakładem Legacy Recordings, zabierze nas w podróż przez całe życie artysty. Na płycie znajdziemy utwory zarejestrowane na przestrzeni prawie czterech dekad, między 1977 a 2016. 

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Na albumie znajdzie się 10 utworów. Tak prezentuje się tracklista:

  1. I Am You (1977)
  2. Tick Tick Bang (1981)
  3. Heaven (1985)
  4. I Wonder (1989)
  5. With This Tear (1991)
  6. Stone (1995)
  7. Calabama (2003)
  8. The Guilty Ones (2007)
  9. Bestest Friend (2012)
  10. How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live) (2016)

Wraz z ogłoszeniem premiery płyty, w sieci pojawiła się kolejna zapowiedź. Chodzi o kompozycję Stone. To niezwykle klimatyczny utwór, który został zarejestrowany wiosną 1995 (napisali go: Sandra St. Victor, Tom Hammer i Jules Van Even). Udostępniamy go poniżej. 

Timeless to pierwszy archiwalny album Prince'a wydany przez spadkobierców artysty od czasu Welcome 2 America z 2021. 

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Przypomnijmy, że Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku w wieku 57 lat. Przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie fentanylu.

Rodzina Prince'a zablokowała dokument na Netflixie

Na Netflixie miał pojawić się serial dokumentalny o życiu Prince'a. Do tego jednak nie dojdzie, gdyż rodzina artysty zablokowała jego premierę. Bliscy Prince'a mieli sporo uwag co do dzieła Ezra Edelmana. Twierdzili oni, że nie dokonano wystarczająco dokładnego researchu i przez to w produkcji pojawiłyby się nieprawdziwe fakty na temat życia Prince'a. 

Edelman – w podcaście Pablo Torre Finds Out – postanowił w dosadny sposób skrytykować rodzinę Prince'a za ich "krótkowzroczność" i obawy przed pokazaniem w produkcji wad artysty. 

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