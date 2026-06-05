Tom Araya nie słuchał metalu zanim dołączył do Slayera
Tom Araya to wokalista i basista formacji Slayer. Do grupy dołączył, dzięki gitarzyście Kerry'emu Kingowi. Co ciekawe, Araya zanim zaczął grać ze Slayerem... nie słuchał w ogóle muzyki metalowej. Opowiedział o tym szerzej w wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji SuperChannel w 1988 roku. Zapis tej krótkiej rozmowy jest dostępny w sieci, a konkretnie w serwisie YouTube.
Araya przyznał to szczerze, kiedy prowadzący wywiad zadał mu pytanie o podanie swoich inspiracji muzycznych. Muzyk przyznał, że słuchał bardzo dużo klasycznych rockowych wykonawców, jak Cream czy Jimi Hendrix. Cięższymi brzmieniami zainteresował się zdecydowanie później.
Ja wówczas nie wiedziałem, że coś takiego jak metal istnieje. Kiedy King zaprosił mnie do zespołu, zaprezentował piosenki, które będziemy grać. Wtedy mu powiedziałem: "Kto to jest? Jest taki zespół o nazwie Iron Maiden?" – wyjaśnił Araya.
Slayer powrócił na scenę. W 2026 grupa zagra kolejne koncerty
Wydawało się, że w 2019 roku historia formacji Slayer oficjalnie dobiegła końca. Zespół koncertował wówczas w ramach pożegnalnej trasy koncertowej. Nic jednak bardziej mylnego.
Grupa w 2024 powróciła na scenę. Zagrała dwa festiwalowe koncert w Stanach Zjednoczonych. Legendarny zespół wystąpił w samym składzie, w którym żegnał się z fanami pięć lat temu. Na scenie zobaczyliśmy więc: Toma Arayę, Kerry'ego Kinga, Gary'ego Holta oraz Paula Bostapha.
W tym roku zespół też będzie grał. Wiadomo, że Slayer zaprezentuje się na trzech koncertach z okazji 40-lecia swojego legendarnego albumu Reign in Blood, wystąpi także na Rocklahoma Festival, Sick New World w Teksasie, zagra także serię występów na terenie Ameryki Południowej.