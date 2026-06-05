Tom Araya nie był fanem metalu zanim dołączył do Slayera. "Nie wiedziałem nawet, że taki gatunek istnieje"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-05 12:58

Tom Araya to muzyk, którego wszyscy doskonale znamy z gry w Slayerze, jednym z najważniejszych zespołów w historii muzyki metalowej. Co ciekawe: wokalista i gitarzysta nie wiedział, przed dołączeniem do Slayera, że w ogóle istnieje taki gatunek muzyczny.

Tom Araya

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Autor: Rex Features/ East News

Tom Araya nie słuchał metalu zanim dołączył do Slayera

Tom Araya to wokalista i basista formacji Slayer. Do grupy dołączył, dzięki gitarzyście Kerry'emu Kingowi. Co ciekawe, Araya zanim zaczął grać ze Slayerem... nie słuchał w ogóle muzyki metalowej. Opowiedział o tym szerzej w wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji SuperChannel w 1988 roku. Zapis tej krótkiej rozmowy jest dostępny w sieci, a konkretnie w serwisie YouTube. 

Araya przyznał to szczerze, kiedy prowadzący wywiad zadał mu pytanie o podanie swoich inspiracji muzycznych. Muzyk przyznał, że słuchał bardzo dużo klasycznych rockowych wykonawców, jak Cream czy Jimi Hendrix. Cięższymi brzmieniami zainteresował się zdecydowanie później. 

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Ja wówczas nie wiedziałem, że coś takiego jak metal istnieje. Kiedy King zaprosił mnie do zespołu, zaprezentował piosenki, które będziemy grać. Wtedy mu powiedziałem: "Kto to jest? Jest taki zespół o nazwie Iron Maiden?" – wyjaśnił Araya. 

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Slayer powrócił na scenę. W 2026 grupa zagra kolejne koncerty

Wydawało się, że w 2019 roku historia formacji Slayer oficjalnie dobiegła końca. Zespół koncertował wówczas w ramach pożegnalnej trasy koncertowej. Nic jednak bardziej mylnego. 

Grupa w 2024 powróciła na scenę. Zagrała dwa festiwalowe koncert w Stanach Zjednoczonych. Legendarny zespół wystąpił w samym składzie, w którym żegnał się z fanami pięć lat temu. Na scenie zobaczyliśmy więc: Toma Arayę, Kerry'ego Kinga, Gary'ego Holta oraz Paula Bostapha. 

W tym roku zespół też będzie grał. Wiadomo, że Slayer zaprezentuje się na trzech koncertach z okazji 40-lecia swojego legendarnego albumu Reign in Blood, wystąpi także na Rocklahoma Festival, Sick New World w Teksasie, zagra także serię występów na terenie Ameryki Południowej.

Oto 5 ciekawostek o albumie Reign in Blood formacji Slayer:

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