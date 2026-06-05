Tom Araya nie słuchał metalu zanim dołączył do Slayera

Tom Araya to wokalista i basista formacji Slayer. Do grupy dołączył, dzięki gitarzyście Kerry'emu Kingowi. Co ciekawe, Araya zanim zaczął grać ze Slayerem... nie słuchał w ogóle muzyki metalowej. Opowiedział o tym szerzej w wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji SuperChannel w 1988 roku. Zapis tej krótkiej rozmowy jest dostępny w sieci, a konkretnie w serwisie YouTube.

Araya przyznał to szczerze, kiedy prowadzący wywiad zadał mu pytanie o podanie swoich inspiracji muzycznych. Muzyk przyznał, że słuchał bardzo dużo klasycznych rockowych wykonawców, jak Cream czy Jimi Hendrix. Cięższymi brzmieniami zainteresował się zdecydowanie później.

ESKA ROCK_Metal to najbardziej inteligentny gatunek. Tak wynika z najnowszych badań! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ja wówczas nie wiedziałem, że coś takiego jak metal istnieje. Kiedy King zaprosił mnie do zespołu, zaprezentował piosenki, które będziemy grać. Wtedy mu powiedziałem: "Kto to jest? Jest taki zespół o nazwie Iron Maiden?" – wyjaśnił Araya.

Slayer powrócił na scenę. W 2026 grupa zagra kolejne koncerty

Wydawało się, że w 2019 roku historia formacji Slayer oficjalnie dobiegła końca. Zespół koncertował wówczas w ramach pożegnalnej trasy koncertowej. Nic jednak bardziej mylnego.

Grupa w 2024 powróciła na scenę. Zagrała dwa festiwalowe koncert w Stanach Zjednoczonych. Legendarny zespół wystąpił w samym składzie, w którym żegnał się z fanami pięć lat temu. Na scenie zobaczyliśmy więc: Toma Arayę, Kerry'ego Kinga, Gary'ego Holta oraz Paula Bostapha.

W tym roku zespół też będzie grał. Wiadomo, że Slayer zaprezentuje się na trzech koncertach z okazji 40-lecia swojego legendarnego albumu Reign in Blood, wystąpi także na Rocklahoma Festival, Sick New World w Teksasie, zagra także serię występów na terenie Ameryki Południowej.

Oto 5 ciekawostek o albumie Reign in Blood formacji Slayer:

6