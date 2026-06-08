Oficjalny album Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 już dostępny. Pojawia się na nim The Rolling Stones!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 15:09

Na moment przed inauguracją Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 na rynku pojawił się album towarzyszący tegorocznemu turniejowi. Wśród 45 artystów zaangażowanych w projekt znaleźli się m.in. Shakira i Burna Boy, 21 Savage, French Montana, LISA, Anitta i Rema, Future i Tyla, iShowSpeed, Daddy Yankee i Shenseea, Jessie Reyez i Elyanna, Los Ángeles Azules i Belinda oraz wielu innych. Krążek odzwierciedla różnorodność kulturową i energię mundialu.

The Rolling Stones

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Autor: Kevin Mazur/ Materiały prasowe

Album gromadzi przedstawicieli światowego popu, muzyki latynoskiej, hip-hopu, dancehallu, reggaetonu, regionalnej muzyki meksykańskiej, alternatywnego R&B, afrobeats, K-popu i wielu innych gatunków. W projekcie uczestniczyli również cenieni producenci i współpracownicy, w tym Cirkut i Tainy, którzy pomogli nadać albumowi jego wyjątkowe brzmienie.

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Światowy charakter albumu budowały już zapowiadające go single, które zgromadziły dotąd blisko 200 milionów odtworzeń. Wśród nich znalazły się „Illuminate” Jessie Reyez i Elyanny, wnoszące do projektu emocjonalny i międzykulturowy wymiar, oraz „Goals”, za sprawą którego LISA, Anitta i Rema połączyli K-pop, latynoski pop i afrobeats. Całość przygotowała grunt pod wydany w kilka dni temu utwór „Game Time” Future’a i Tyli – pełen energii hymn oddający atmosferę oczekiwania na pierwszy gwizdek turnieju. Na płycie pojawia się także utwór In The Stars (Remix) The Rolling Stones. 

Album trafił do słuchaczy w momencie, gdy uwaga całego świata skupia się na historycznym turnieju organizowanym wspólnie przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone. Łącząc różne języki, regiony i style muzyczne, projekt odzwierciedla wznoszący się ponad granice charakter piłki nożnej, jednocząc kibiców, społeczności i kultury poprzez muzykę stworzoną z myślą o stadionach, celebracjach i największej światowej scenie.

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