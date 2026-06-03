Nocny Kochanek i Lady Pank na festiwalu w Opolu. O tych koncertach i wykonawcach warto wiedzieć!

Przed fanami polskiej muzyki 63. odsłona legendarnego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wydarzenie to od samego początku, czyli od 1963 roku, stanowi kluczowy punkt na artystycznej mapie naszego kraju. To właśnie podczas pierwszych edycji imprezy publiczność usłyszała Ewę Demarczyk, co otworzyło tej wybitnej artystce drogę do ogólnopolskiej rozpoznawalności.

Słynny amfiteatr ma również bardzo bogatą historię związaną z mocniejszymi gitarowymi dźwiękami. Przez sześćdziesiąt lat istnienia festiwalu zagrały tam największe polskie ikony rocka, takie jak Perfect, Lombard, Budka Suflera, Czerwone Gitary, Bajm, Skaldowie czy Karin Stanek. Przed opolską publicznością śpiewał także niezapomniany Rysiek Riedel z zespołem Dżem, a kultowy występ grupy Maanam z charyzmatyczną Korą w 1980 roku uważa się za prawdziwy początek ich wielkiej i pełnej sukcesów kariery.

Nocny Kochanek rozgrzał studentów z Torunia podczas Piernikaliów UMK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rock i metal na 63. KFPP w Opolu. Kto pojawi się na scenie?

Jakich artystów związanych ze sceną rockową, a nawet metalem, zobaczymy na opolskich deskach podczas tegorocznej odsłony muzycznego święta?

Już w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 20:00 telewizja wyemituje koncert "Debiuty", gdzie swoje umiejętności zaprezentuje gitarzysta i wokalista Jacko Brango, promujący ubiegłoroczną płytę "Za dużo gitar". Dzięki wygranej w programie "Szansa na Sukces" zaśpiewa tam również Maja Oleśków, na co dzień występująca z rockowo-metalową formacją Szczyle z Kamiennej Góry. Widzowie usłyszą też grupę 21 Gram, która zgrabnie łączy w swojej twórczości klasyczny pop, soul oraz funk-rock.

Tego samego czwartkowego wieczoru, punktualnie o 22:35, rozpocznie się koncert "Superjedynki". W ramach tego prestiżowego wydarzenia przed publicznością zaprezentują się weterani polskiej sceny, tacy jak Dżem i Renata Przemyk. Zdecydowanie najmocniejszym uderzeniem będzie jednak obecność Luxtorpedy oraz grupy Nocny Kochanek, która obecnie należy do ścisłej czołówki najpopularniejszych formacji metalowych w naszym kraju.

91

Lady Pank świętuje 45-lecie w opolskim amfiteatrze

Niedzielny wieczór będzie z kolei należał do absolutnej legendy polskiego rocka, bez której trudno wyobrazić sobie historię rodzimej fonografii. Muzycy zespołu Lady Pank pojawią się w słynnym amfiteatrze 7 czerwca, aby wielkim koncertem hucznie uczcić 45-lecie działalności artystycznej. Półtoragodzinne widowisko z największymi przebojami grupy będzie można śledzić na żywo przed telewizorami od godziny 20:00.

Zamierzacie włączyć telewizory i śledzić tegoroczne występy? Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej okolicznościowej sondzie.