Niewydany film dokumentalny o Guns N' Roses wyciekł właśnie do sieci!

W historii rocka niewiele jest tras koncertowych, które obrosły tak gigantyczną legendą, jak monumentalne tournée Guns N' Roses w ramach, którego muzycy grupy promowali podwójny album Use Your Illusion (1991). Wspomniana trasa rozpoczęła się w marcu 1991 roku, a dobiegła końca niecałe dwa lata później, w lutym 1993. Zespół Guns N' Roses, w tym okresie, zagrał łącznie ponad 120 koncertów.

Podczas trasy muzykom towarzyszyły kamery. Wszystko po to, aby później wypuścić materiał dla fanów. Produkcja zatytułowana Perfect Crime miała zostać wydana w 1994. Do jednak ostatecznie nie doszło. Teraz do sieci wyciekła 38-minutowa wersja robocza całości (oryginalny film trwa, podobno, ok. 90 minut).

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W tej wersji, która jest dostępna na YouTubie, możemy zobaczyć m.in. ujęcia z imprez po koncertach Gunsów. W materiale pojawia się także Axl Rose śpiewający w studiu utwór Since I Don't Have You z repertuaru zespołu The Skyliners, czy Slash oraz Izzy Stradlin, którzy jamują wspólnie w pokoju hotelowym.

Perfect Crime to nie tylko zabawa. Film pokazuje też mroczną stronę wielkich stadionowych koncertów. Fani mogą zobaczyć dramatyczne ujęcie, na którym basista Duff McKagan zostaje zniesiony ze sceny na noszach po tym, jak z rzuconej z tłumu butelki dostał prosto w głowę. Obok tego chaosu w materiale znalazły się też smaczki czysto muzyczne, m.in. dwa pełne wykonania utworów z koncertu, który odbył się w Pasadenie w październiku 1992.

Perfect Crime udostępniamy poniżej:

Co z nowym albumem Guns N' Roses? Slash stawia sprawę jasno

Fani Guns N' Roses czekają na nowy album zespołu już naprawdę bardzo długo. Przypomnijmy, że dyskografię grupy cały czas zamyka Chinese Democracy z 2008. Czy w końcu doczekamy się jego następcy?

Od powrotu w 2016 roku, muzycy wypuszczają tylko pojedyncze utwory, które pochodzą jeszcze z sesji do Chinese Democracy. Zostały tylko one nagrane na nowo. Slash zdradził, w jednym z wywiadów, że wszystkie stare kawałki zostały już wydane, więc przyszła pora na premierowy materiał. – Jeszcze nie rozpoczęliśmy zbierać materiału i dokonywać przesiewu. Sporo będzie z tym pracy – powiedział gitarzysta w wywiadzie dla radia 93X.

Z kolei w rozmowie z magazynem Guitar World gitarzysta Gunsów dodał: – Wiem, że nowy album nadchodzi, bo wszyscy o nim myślą. Po prostu stanie się to wtedy, gdy ma się stać.

Oto najlepsze utwory Guns N' Roses według użytkowników portalu "Rate Your Music":