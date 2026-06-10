Pixies zapowiedzieli reedycje dwóch swoich albumów. Znajdą się na nich niepublikowane utwory

Pixies to jeden z najważniejszych, najbardziej wpływowych i kultowych zespołów w historii alternatywnego rocka. Choć nigdy nie osiągnęli masowego sukcesu komercyjnego na miarę Nirvany, to właśnie oni stworzyli brzmieniowy fundament pod całą rewolucję grunge’ową i indierockową lat dziewięćdziesiątych. W 2026 roku grupa świętuje 40-lecie istnienia.

Jakiś czas temu muzycy zapowiedzieli wznowienie, po 25 latach, kompilacji z b-side'ami zatytułowanej Complete B-Sides: 1988–97. To jednak nie wszystko. Trzeci i czwarty album studyjny Pixies – wydana w 1990 Bossanova oraz o rok młodsza Trompe Le Monde – powrócą na rynek w zupełnie nowej odsłonie brzmieniowej. Za odświeżenie obu płyt odpowiedzialny jest Kevin Vanbergen.

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Największe emocje budzi jednak fakt, że na dołączonych do wydań 7-calowych singlach znajdą się cztery kompletnie nieznane utwory. Fani wreszcie usłyszą m.in. alternatywną wersję Dig For Fire, którą pod koniec 1987 zarejestrował producent Steve Albini w trakcie prac nad albumem Surfer Rosa.

Oprócz tego światło dzienne ujrzy numer Go Man Go, wspólne dzieło wokalisty i gitarzysta Blacka Francisa oraz basistki Kim Deal, które miało pierwotnie trafić na Bossanovę, ale ostatecznie przeleżało w szufladzie ponad trzy dekady. Listę bonusów zamykają: Brackish Boy oraz Punk Loop.

Reedycje ukażą się w różnych formatach. Dla kolekcjonerów przygotowano limitowane edycje. Bossanova ukaże się na winylu w kolorze ciemnej czerwieni (oxblood), z kolei Trompe Le Monde dostaniemy na błękitnym krążku nawiązującym do nieba. Premierę wydawnictw zaplanowano na 11 września 2026.

Grupa Pixies jest cały czas aktywna. W 2024 roku muzycy wydali The Night The Zombies Came, dziewiąty album w studyjnej dyskografii.

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