Nie żyje Wiesław Królikowski. Dziennikarz współtworzył czasopismo "Tylko/Teraz Rock"

Zmarł Wiesław Królikowski. O śmierci cenionego dziennikarza muzycznego poinformowała za pomocą mediów społecznościowych jego żona, Anna Kwas-Królikowska. Z udostępnionego komunikatu dowiadujemy się, że znany dziennikarz odszedł w piątek 31 lipca, w wieku 72 lat.

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Żona zmarłego przekazała również szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej. Ostatnie pożegnanie dziennikarza odbędzie się w piątek 7 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:10 w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (tzw. kościół murowany), który znajduje się na terenie Cmentarza Bródnowskiego w Warszawie.

Z niemożliwym do nazwania bólem informuję, że mój ukochany Mąż, mój cudowny kompan podczas naszej wspólnej dwudziestoletniej podróży Wiesław Królikowski, odszedł 31 lipca 2026. Pożegnanie Wieśka rozpocznie się 7 sierpnia o godzinie 11:10 Mszą Świętą w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim - brzmi treść wpisu Anny Kwas-Królikowskiej.

Działalność dziennikarska i twórczość Wiesława Królikowskiego

Wiesław Królikowski przyszedł na świat 25 listopada 1953 roku w stolicy Polski. Swoją karierę dziennikarską rozpoczynał w latach 70., a jego teksty początkowo pojawiały się w czasopiśmie "Jazz". Pisał też dla takich tytułów jak "Nowy Medyk", "Magazyn Muzyczny", "Ekran", "Spojrzenia" i "Wprost". W 1991 roku wspólnie z Wiesławem Weissem stworzył "Tylko Rock" – jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych magazynów muzycznych w Polsce, który skupiał się na cięższych brzmieniach. W 2003 roku redakcja przekształciła pismo w "Teraz Rock", które ukazuje się do dzisiaj. Królikowski pracował tam jako zastępca redaktora naczelnego do 2018 roku, a w tym samym czasie zakończył także współpracę z rozgłośnią Eska ROCK.

Królikowski napisał również kilka cenionych książek o muzyce. Wśród jego publikacji znajdziemy pozycje takie jak "Maanam", "Breakout absolutnie", "Polski rock. Przewodnik płytowy cz. 1 i 2", a także "Tadeusz Nalepa. Breakout absolutnie".