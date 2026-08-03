Megadeth wrócą do Polski w 2027 roku - BILETY. Kiedy rusza sprzedaż wejściówek? [HARMONOGRAM]

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-03 15:05

Choć mamy dopiero połowę 2026 roku, to z dnia na dzień pojawia się coraz więcej ogłoszeń koncertowych, zaplanowanych już na kolejne 12 miesięcy. Okazuje się, że już w przyszłym roku swój powrót nad Wisłę zaplanowała formacja Megadeth, która zagra u boku Black Label Society i Testament. Kiedy rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie?

Dave Mustaine gra na gitarze podczas koncertu. O biletach na Megadeth w Polsce w 2027 roku dowiesz się na EskaRock.
Autor: Justyna Klorek Megadeth

Zespół Megadeth już w tym roku, krótko po wydaniu swojej ostatniej płyty, zatytułowanej po prostu eponimem, wyruszył w swoją pożegnalną trasę koncertową. Do tego wszystkiego formacja zdążyła już dotrzeć z nią do Polski, gdyż była jednym z headlinerów tegorocznego Mystic Festival.

Już wtedy było wiadomo, że szanse na powrót formacji Dave'a Mustaine'a do Polski są bardzo duże. "Rudy" nie ukrywał, że ma w planach, aby te ostatnie tournée potrwało co najmniej kilka lat. Na ten moment pewne jest, że zespół będzie koncertował także w przyszłym roku, a to w ramach serii koncertów pod szyldem "Breakout: Hibernation Of The Nations". Ta, ku uciesze polskich fanów i fanek, obejmie swoim zasięgiem także nasz kraj! 

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Megadeth w Polsce w 2027 roku. Tak przedstawia się harmonogram sprzedaży biletów

Wiadomo już oficjalnie, że Megadeth zagra w krakowskiej TAURON Arenie 2 kwietnia 2027 roku. W roli gości specjalnych na wydarzeniu zaprezentują się nie mniej ikoniczne zespoły: Black Label Society oraz Testament. Zapowiada się więc prawdziwa uczta dla wszystkich wielbicieli thrash metalu z najwyższej półki!

Jak przedstawia się harmonogram sprzedaży biletów na ten koncert? Poniżej pełna rozpiska:

  • 4 sierpnia, godz. 10:00 (wtorek) - sprzedaż dla członków fanklubu Cyber Army
  • 5 sierpnia, godz. 10:00 (środa) - Artist Presale
  • 6 sierpnia, 10:00 (czwartek) – Spotify Presale.
  • 7 sierpnia, 10:00 (piątek) - otwarta sprzedaż biletów dla wszystkich fanów

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Ile będą kosztować bilety na koncert Megadeth, Black Label Society i Testament w Krakowie?

Znane są już także ceny biletów na to wielkie thrash metalowe święto. Poniżej przedział:

  • Płyta - 349 zł
  • Sektory A - 379 zł
  • Sektory B - 339 zł
  • Sektory C - 299 zł

Tak wyglądał występ Megadeth na Mystic Festival 2026 - zobacz zdjęcia:

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