Moonspell - przedpremierowy odsłuch płyty oraz spotkanie z Fernando Ribeiro!

26 czerwca warszawski Beer & Bones odwiedzi Fernando Ribeiro – charyzmatyczny wokalista legendarnego portugalskiego zespołu Moonspell. Artysta spotka się z fanami, zaprezentuje przedpremierowo najnowszy album grupy „Far From God”, a wieczorem wystąpi również w roli DJ-a.

Fernando Ribeiro od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci europejskiej sceny metalowej. Jego charakterystyczny głos i sceniczna osobowość uczyniły Moonspell jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów gotycko-metalowych na świecie.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać całego albumu „Far From God” jeszcze przed jego oficjalną premierą. To wyjątkowa okazja, by poznać nowy materiał zespołu w obecności samego artysty, posłuchać historii związanych z powstawaniem płyty i porozmawiać o muzyce bez dystansu, jaki zwykle dzieli fanów od gwiazd dużych scen.

CZŁOWIEK Z METALU - 2025_08_14 FB 2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po odsłuchu Fernando Ribeiro zaprosi uczestników na specjalny DJ Set przygotowany wyłącznie na tę okazję. W programie znajdzie się także sesja Meet & Greet, wspólne zdjęcia oraz możliwość zdobycia oficjalnych gadżetów Moonspell.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma kameralny charakter i zostało stworzone specjalnie dla najbardziej oddanych fanów zespołu.

Program wydarzenia:

Spotkanie z Fernando Ribeiro

Przedpremierowy odsłuch albumu „Far From God”

Specjalny DJ Set Fernando Ribeiro

Meet & Greet

Wspólne zdjęcia i rozmowy z artystą

Oficjalny merch Moonspell

26.06.2026 - 20:00, Beer & Bones, Żurawia 32/34, Warszawa

Bilety:

39 PLN – przedsprzedaż

59 PLN – w dniu wydarzenia

Rezerwacja biletów odbywa się poprzez kontakt na Messengerze Beer & Bones.

26 czerwca Beer & Bones zamieni się w mroczną świątynię Moonspell. Bez wielkiej sceny, bez barierek i bez dystansu. Tylko muzyka, artysta i fani – razem pod zaklęciem Moonspell.