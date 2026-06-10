Moonspell - przedpremierowy odsłuch płyty oraz spotkanie z Fernando Ribeiro!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-10 11:00

Przedpremierowy odsłuch „Far From God” i wyjątkowy DJ set w Beer & Bones. To .będzie jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń dla fanów gotyckiego metalu w Polsce.

Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes - Warszawa, Progresja; 17.04.2025.

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Autor: Justyna Klorek Moonspell

26 czerwca warszawski Beer & Bones odwiedzi Fernando Ribeiro – charyzmatyczny wokalista legendarnego portugalskiego zespołu Moonspell. Artysta spotka się z fanami, zaprezentuje przedpremierowo najnowszy album grupy „Far From God”, a wieczorem wystąpi również w roli DJ-a.

Fernando Ribeiro od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci europejskiej sceny metalowej. Jego charakterystyczny głos i sceniczna osobowość uczyniły Moonspell jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów gotycko-metalowych na świecie.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać całego albumu „Far From God” jeszcze przed jego oficjalną premierą. To wyjątkowa okazja, by poznać nowy materiał zespołu w obecności samego artysty, posłuchać historii związanych z powstawaniem płyty i porozmawiać o muzyce bez dystansu, jaki zwykle dzieli fanów od gwiazd dużych scen.

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Po odsłuchu Fernando Ribeiro zaprosi uczestników na specjalny DJ Set przygotowany wyłącznie na tę okazję. W programie znajdzie się także sesja Meet & Greet, wspólne zdjęcia oraz możliwość zdobycia oficjalnych gadżetów Moonspell.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma kameralny charakter i zostało stworzone specjalnie dla najbardziej oddanych fanów zespołu.

Program wydarzenia:

  • Spotkanie z Fernando Ribeiro
  • Przedpremierowy odsłuch albumu „Far From God”
  • Specjalny DJ Set Fernando Ribeiro
  • Meet & Greet
  • Wspólne zdjęcia i rozmowy z artystą
  • Oficjalny merch Moonspell

26.06.2026 - 20:00, Beer & Bones, Żurawia 32/34, Warszawa

Bilety:

  • 39 PLN – przedsprzedaż
  • 59 PLN – w dniu wydarzenia

Rezerwacja biletów odbywa się poprzez kontakt na Messengerze Beer & Bones.

26 czerwca Beer & Bones zamieni się w mroczną świątynię Moonspell. Bez wielkiej sceny, bez barierek i bez dystansu. Tylko muzyka, artysta i fani – razem pod zaklęciem Moonspell.

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