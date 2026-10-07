Lzzy Hale wspomina dramatyczne początki Halestorm. "Przeżyliśmy powódź, pożar i trzęsienie ziemi"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-07 13:31

Lzzy Hale, wokalistka Halestorm, w najnowszym wywiadzie wróciła pamięcią do czasów, gdy zespół balansował na krawędzi bankructwa. Powstawanie debiutanckiego albumu odbywało się, bez dwóch zdań, w szalonych okolicznościach.

Lzzy Hale
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Lzzy Hale wspomina dramatyczne początki Halestorm. Przeciwko zespołowi sprzysięgła się nawet... natura

Halestorm to amerykańska formacja hardrockowa, która na rynku zadebiutowała w 2009 roku. Na płycie zatytułowanej po prostu Halestorm znalazł się m.in. utwór I Get Off, który stał się dość sporym przebojem. Muzycy grupy mogli być więc zadowoleni z pierwszego poważnego kroku w branży. Co ciekawe, historia powstania tego albumu nie należała do najłatwiejszych. Na ten temat, w podcaście Heavy Stories, wypowiedziała się wokalistka i gitarzysta Lzzy Hale

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Kiedy młodzi muzycy przyjechali do Los Angeles, aby nagrać pierwszy materiał, czuli, że mają dosłownie świat u stóp. Rzeczywistość okazała się jednak brutalniejsza. Najpierw z projektu wycofał się producent, potem pracę stracił ich jedyny sprzymierzeniec w wytwórni. Jakby tego było mało: przeciwko zespołowi sprzysięgła się także wówczas... natura.

Tkwiliśmy w Kalifornii i nie było nas stać na powrót do domu. Przeżyliśmy osuwisko błotne, powódź, pożar i trzęsienie ziemi. Żyliśmy za ok. 20 dolarów dziennie i za każdym razem, gdy działo się coś takiego, braliśmy te kilka dolców, które nam zostały, szliśmy do lokalnego sklepu i kupowaliśmy najtańszą butelkę szampana za 5 dolarów. Wznosiliśmy toast: "Nasza czwórka przeciwko światu – za nas!". To pozwalało nam utrzymać morale. Pytaliśmy siebie, czy jesteśmy szaleni. Odpowiedź brzmiała: pewnie tak, ale co innego mielibyśmy robić? – wyznała Hale. 

Jeśli chodzi natomiast o plany na przyszłość, to grupa w tym roku również będzie promowała na koncertach swój ostatni album, Everest, który ukazał się na rynku w sierpniu 2025. Niebawem muzycy rozpoczną trasę po Ameryce Południowej. Później będą grać także w Ameryce Północnej. Z kolei latem będą obecni na festiwalach na Starym Kontynencie (niestety, zabrakło polskiej daty na rozpisce). 

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