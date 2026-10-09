Billy Idol oficjalnie z własnym świętem! Los Angeles ogłasza "dzień wokalisty"

Władze Los Angeles oficjalnie ogłosiły, że 13 listopada 2026 roku zostanie ogłoszony "Dniem Billy'ego Idola". Wyjątkowe honorowe obchody odbędą się zaledwie dzień przed tym, jak brytyjski wokalista zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Wiadomo już, że Billy Idol oraz gitarzysta Steve Stevens, który współpracuje z artystą od lat, zostaną uhonorowani w City Hall Park w centrum Los Angeles. Radna miejska Monica Rodriguez wręczy obu muzykom specjalny dekret proklamujący "Dzień Billy'ego Idola" (Billy Idol Day).

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Tuż po sesji rady miasta, na zebranych fanów czeka ogromna niespodzianka. Muzycy zagrają bowiem darmowy, akustyczny występ na schodach City Hall Park. I to w towarzystwie niespodziewanych gości.

Billy Idol dołączy do Rock and Roll Hall of Fame!

Tak jak już zostało to wspomniane, Billy Idol zostanie niebawem wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Uroczystą galę zaplanowano na 14 listopada 2026 w Los Angeles. Wiadomo już, że tego zaszczytu, oprócz Idola, w 2026 dostąpią także: Phil Collins, Iron Maiden, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

– To niesamowite. Jestem naprawdę podekscytowany. Mój menedżer powiedział mi o tym kilka dni temu – przyznał Idol w rozmowie z amerykańskim magazynem Rolling Stone. – Myślałem, że nie zrobi to na mnie większego wrażenia. Kiedy jednak powiedziałem o tym Steve'owi przez telefon, mocno się wzruszyłem. To tylko pokazuje, że naprawdę zależy mi na tym zaszczycie. Uznanie ze strony kolegów z branży muzycznej to fantastyczna sprawa.

Gala nie będzie transmitowana na żywo. Całość będzie można zobaczyć dopiero w grudniu za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+.

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