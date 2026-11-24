Oto najlepsze utwory Iron Maiden według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Iron Maiden to brytyjska formacja, która powstała w 1975 roku w Wielkiej Brytanii. Została założona przez basistę Steve'a Harrisa, który jest głównym kompozytorem w zespole. Zespół jest jednym z głównych przedstawicieli nurtu New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Bez Żelaznej Dziewicy świat metalu z pewnością nie wyglądałby tak samo.

W ciągu pięciu dekad istnienia, grupa wydała łącznie siedemnaście studyjnych krążków. Ostatni z nich, zatytułowany Senjutsu, ukazał się na rynku w 2021. Mimo upływu lat, popularność Iron Maiden nie maleje. Muzycy bez problemu wyprzedają największe hale i stadiony na całym świecie. W Polsce brytyjska formacja cieszy się od dawna kultowym statusem.

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Zespół przeszedł do historii. Na swoim koncie ma sporo utworów, które są znane przez wszystkich fanów muzyki metalowej (i nie tylko). A która z kompozycji IM zasługuje na miano tej "najlepszej"?

Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Śmiało można napisać, że znajdziemy tu naprawdę... wszystko. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z bogatej dyskografii formacji Iron Maiden.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Where Eagles Dare (1983)

19. Infinite Dreams (1988)

18. The Clairvoyant (1988)

17. Alexander the Great (1986)

16. Prowler (1980)

15. Run to the Hills (1982)

14. Moonchild (1988)

13. Caught Somewhere in Time (1986)

12. 2 Minutes to Midnight (1984)

11. Seventh Son of a Seventh Son (1988)

A jakie kompozycje Iron Maiden znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy 10 najlepszych utworów brytyjskiego zespołu, które skomponował Adrian Smith: