Oto najlepsze utwory Iron Maiden według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10
Iron Maiden to brytyjska formacja, która powstała w 1975 roku w Wielkiej Brytanii. Została założona przez basistę Steve'a Harrisa, który jest głównym kompozytorem w zespole. Zespół jest jednym z głównych przedstawicieli nurtu New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Bez Żelaznej Dziewicy świat metalu z pewnością nie wyglądałby tak samo.
W ciągu pięciu dekad istnienia, grupa wydała łącznie siedemnaście studyjnych krążków. Ostatni z nich, zatytułowany Senjutsu, ukazał się na rynku w 2021. Mimo upływu lat, popularność Iron Maiden nie maleje. Muzycy bez problemu wyprzedają największe hale i stadiony na całym świecie. W Polsce brytyjska formacja cieszy się od dawna kultowym statusem.
Zespół przeszedł do historii. Na swoim koncie ma sporo utworów, które są znane przez wszystkich fanów muzyki metalowej (i nie tylko). A która z kompozycji IM zasługuje na miano tej "najlepszej"?
Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Śmiało można napisać, że znajdziemy tu naprawdę... wszystko. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z bogatej dyskografii formacji Iron Maiden.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:
- 20. Where Eagles Dare (1983)
- 19. Infinite Dreams (1988)
- 18. The Clairvoyant (1988)
- 17. Alexander the Great (1986)
- 16. Prowler (1980)
- 15. Run to the Hills (1982)
- 14. Moonchild (1988)
- 13. Caught Somewhere in Time (1986)
- 12. 2 Minutes to Midnight (1984)
- 11. Seventh Son of a Seventh Son (1988)
A jakie kompozycje Iron Maiden znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.