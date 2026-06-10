Kraków Street Band wydał nowe oświadczenie w sprawie konfliktu z organizatorem koncertu. Tak zakończyła się sytuacja

Awantura wokół krakowskiej formacji rozpoczęła się w drugiej połowie maja bieżącego roku. Wówczas członkowie grupy Kraków Street Band, których telewizyjna publiczność doskonale kojarzy z występów w formacie "Must Be the Music - Tylko muzyka", opublikowali w sieci obszerny komunikat. Muzycy zrelacjonowali w nim fatalny przebieg współpracy z nowosądeckim Ośrodkiem Kultury. Artyści wprost zarzucili kierownictwu tej placówki stosowanie nieuczciwych i szkodliwych metod przy planowaniu ich widowiska.

Przedstawiciele zespołu ujawnili szczegóły prowadzonych rozmów biznesowych i wytknęli organizatorom bezpodstawne obcięcie honorarium pod pretekstem rzekomo słabego zainteresowania biletami. Kiedy jednak instrumentaliści dotarli do Nowego Sącza, błyskawicznie zauważyli ogromną frekwencję pod sceną i natychmiast zażądali wypłacenia początkowo zagwarantowanych pieniędzy. Włodarze placówki postawili im wtedy twarde ultimatum, zmuszając kapelę do zrealizowania występu za zaledwie połowę wyjściowej kwoty lub natychmiastowego odwołania show. Koncert ostatecznie doszedł do skutku, a zbulwersowani muzycy błyskawicznie nagłośnili aferę.

O dokładnych kulisach tej głośnej sprawy informowaliśmy już wcześniej.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu szybko opublikował własny komunikat w tej sprawie. Placówka oskarżyła artystów o manipulowanie faktami i stanowczo podkreśliła, że muzycy świadomie zaakceptowali zmniejszone wynagrodzenie podczas wspólnych negocjacji.

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Ugoda między zespołem Kraków Street Band a instytucją w Nowym Sączu

Po upływie niemal miesiąca muzycy przekazali najnowsze informacje dotyczące tej niezwykle głośnej w mediach afery. Za pośrednictwem swoich internetowych profili członkowie Kraków Street Band ogłosili, że ostry konflikt udało się wreszcie załagodzić dzięki wypracowanej przez obie strony polubownej ugodzie.

Artyści ujawnili przy okazji, że kluczową pomoc podczas całego zamieszania okazał im polski Związek Zawodowy Muzyków. Grupa podkreśliła w wydanym komunikacie, że definitywnie zamyka ten nieprzyjemny rozdział, ciesząc się z optymistycznego finału. Teraz instrumentaliści zamierzają skupić się wyłącznie na pracy artystycznej i zapraszają fanów na kolejne koncerty.