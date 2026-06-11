Koncert Imagine Dragons trafi do streamingu! Kiedy premiera?

Laureaci nagrody GRAMMY łączą siły z legendarną LA Film Orchestra, by stworzyć jedyne w swoim rodzaju widowisko w ikonicznym amfiteatrze Hollywood Bowl. Podczas tego spektakularnego, dwugodzinnego koncertu ponad pięćdziesięcioosobowa orkiestra nadała zupełnie nowy wymiar największym hitom zespołu Imagine Dragons. Zderzenie rockowej energii z majestatycznymi, symfonicznymi aranżacjami stworzyło elektryzującą synergię, którą teraz można oglądać w domowym zaciszu.

„Imagine Dragons: Live at the Hollywood Bowl” - premiera w serwisie Canal+ już 27 czerwca!

Imagine Dragons - oto najbardziej rozpoznawalne kawałki zespołu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Imagine Dragons wciąż na nowo definiują rock w XXI wieku, wyprzedając przy tym stadiony, wydając porywające hity i bijąc rekordy na każdym kroku. Pochodzący z Las Vegas zespół może pochwalić się diamentowym certyfikatem RIAA oraz nagrodą Grammy, zajmując tym samym czołowe miejsce wśród największych zespołów rockowych na świecie. Łącznie sprzedali 74 miliony albumów, 65 milionów utworów w wersji cyfrowej i osiągnęli 160 miliardów streamów.

Wyróżniają się jako „jedyny zespół w historii, który zdobył cztery diamentowe single RIAA”, czyli „Radioactive” (16x platyna), „Believer” (13x platyna), „Demons” (11x platyna) i „Thunder” (12x platyna). Od momentu pojawienia się w 2009 roku, zaliczyli pięć kolejnych debiutów w Top 10 na Billboard Top 200 z „Night Visions” [2012] (7x platyna) (KIDinaKORNER/Interscope), „Smoke + Mirrors” [2015] (platyna) (KIDinaKORNER/Interscope), „Evolve” [2017] (potrójna platyna), (KIDinaKORNER/Interscope), „Origins” [2018] (platyna)(KIDinaKORNER/Interscope) oraz „Mercury – Act 1” [2021] (KIDinaKORNER/Interscope).

Wraz z wydaniem albumu „Mercury – Act 2” w 2022 roku, ukończyli swój pierwszy w karierze dwuczęściowy projekt, wyprodukowany przez legendarnego Ricka Rubina. Singiel „Bones”, który znalazł się na „Mercury – Act 2”, zdobył pierwsze miejsce w radiu alternatywnym i wciąż utrzymuje się w Global Top 50 na Spotify.

Imagine Dragons współpracowali z artystami takimi jak Kendrick Lamar, Lil Wayne, Wiz Khalifa, Avicii i kompozytorem filmowym Hansem Zimmerem. Angażując się w działalność charytatywną, zebrali miliony na różne cele, w tym na fundację charytatywną dla dzieci chorujących na raka Tylera Robinsona oraz fundację LOVELOUD i festiwal Dana Reynoldsa wspierające młodzież LGBTQ+. W 2022 roku prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mianował ich ambasadorami UNITED 24, która wspiera pomoc humanitarną w Ukrainie.Imagine Dragons zdobyli imponujące cztery nominacje do American Music Awards 2022, w tym Favorite Pop Duo or Group, Favorite Rock Artist, Favorite Rock Album i Favorite Rock Song.

Zespół został również nominowany do tytułu Zespół Roku 2022 w People’s Choice Awards 2022. W ubiegłym roku otrzymali dwie nominacje do MTV VMA za teledyski do utworu „Crushed” i „Eyes Closed”.

Imagine Dragons - oto najbardziej rozpoznawalne kawałki zespołu: