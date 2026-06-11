Film inspirowany historią formacji Green Day zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafił zwiastun "Nimrods"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-11 11:28

Do sieci trafił właśnie zwiastun produkcji "Nimrods", inspirowanej zwariowanymi początkami kariery amerykańskiej formacji Green Day. Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla muzyków.

Green Day

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Autor: Green Day/ Materiały prasowe

Film inspirowany historią formacji Green Day zbliża się wielkimi krokami. Jest już zwiastun Nimrods

W lutym 2025 roku informowaliśmy na naszych łamach, że rozpoczęły się właśnie prace nad filmem, którego fabuła będzie inspirowana historią Green Day. A konkretnie: początkami działalności tej amerykańskiej formacji.

Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla formacji Green Day w trakcie ich noworocznego koncertu w Los Angeles. W głównych rolach obsadzeni zostali: Mason Thames, Kylr Coffman oraz Ryan Foust. Za reżyserię odpowiada Lee Kirk. Z kolei muzycy GD są współproducentami. 

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Film początkowo miał nosić tytuł New Years Rev, ale później został zmieniony na Nimrods. To dość czytelne nawiązanie do jednego z albumów Green Day, Nimrod z 1997. Premiera kinowa filmu w USA zaplanowana jest na 14 sierpnia 2026 roku. Zwiastun całości został właśnie opublikowany w sieci (udostępniamy go poniżej). 

Nimrods miał swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w kanadyjskim Toronto, który odbył się w ubiegłym roku. 

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Lista utworów, które zostały odsłuchane ponad miliard razy w serwisie streamingowym Spotify przez użytkowników, z miesiąca na miesiąc się powiększa. Wszystko to na bieżąco można śledzić za pośrednictwem specjalnej playlisty Billions Club. Obecnie znajdziemy na niej prawie 1300 kompozycji. W tym gronie znajduje się aż pięć piosenek od Green Day. Ostatnio tego zaszczytu dostąpił Good Riddance (Time of Your Life). Wcześniej udało się tego dokonać także następującym utworom: Basket Case, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams oraz Wake Me Up When September Ends. 

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