Ann Wilson (Heart) szczerze o walce z rakiem. "Miałam w sobie optymizm, który uważam za silne narzędzie"

W 2024 roku legendarna grupa Heart odwołała światową trasę koncertową. Miało to związek z problemami zdrowotnymi Ann Wilson. Później dowiedzieliśmy się, że wokalistka zmaga się z chorobą nowotworową. Artystka musiała poddać się chemioterapii. Na szczęście, Wilson, po otrzymaniu "zielonego światła" od lekarzy, w 2025 powróciła na scenę.

W najnowszym, niezwykle szczerym wywiadzie dla programu NPR Bullseye, wokalistka opowiedziała o tym, co działo się w jej głowie w najciemniejszych momentach walki z chorobą.

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Martwiłam się o swoją sprawność fizyczną na scenie bardziej niż o cokolwiek innego, co jest dziwne, bo spędziłam na tym całe życie, więc tym, co obchodziło mnie najbardziej, było: "O mój Boże. Czy nadal będę mogła śpiewać?". Tak, zdecydowanie się tym martwiłam. Ale przez całą tę drogę towarzyszyło mi takie niezłomne przekonanie: "Dobrze, zrobię to, co muszę zrobić, przejdę na drugą stronę i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Myślę, że będzie". Miałam więc w sobie ten optymizm, który z perspektywy czasu uważam za naprawdę silne narzędzie chroniące przed popadnięciem w głęboką depresję – powiedziała Wilson.

Wokalistka, która pod koniec czerwca będzie świętowała swoje urodziny, nie ukrywa, że sam proces leczenia to brutalna przeprawa dla organizmu. – Te wszystkie rzeczy są naprawdę potwornie trudne. Są niezwykle wycieńczające, dają popalić twojemu ciału, a powrót do formy zajmuje mnóstwo czasu. Tak naprawdę powrót do zdrowia po raku jest trudniejszy niż sam rak – dodała legendarna artystka.

Czy zespół Heart nagra jeszcze jeden album? "Mam już kilka gotowych utworów"

Nancy Wilson, gitarzystka Heart, przyznała otwarcie, w jednym z wywiadów, że chciałaby nagrać z grupą jeszcze jeden studyjny album. – Przechodzę przez różne etapy. Akurat teraz jestem w fazie, w której bardzo chcę tworzyć nowe piosenki. Mam już kilka gotowych utworów. Czuję, że to idealny czas dla Heart – w tym roku, w przyszłym – aby zrobić rundę honorową opartą na naszym dziedzictwie – powiedziała, nie tak dawno, w podcaście World Saving.

Na ten moment dyskografia Heart liczy szesnaście studyjnych wydawnictw. Zamyka ją album Beautiful Broken z 2016 roku.

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