Duran Duran grają w prawie niezmienionym składzie już od ponad 40 lat. Na czym polega sekret tego zespołu?

Kiedy myślimy o wielkich zespołach przed oczami stają nam nie tylko wielkie hity, ale też spektakularne rozpady czy kłótnie o prawa autorskie. Tymczasem legendarna formacja Duran Duran idzie przez dekady jak taran, grając w niemal niezmienionym składzie. Od lat osiemdziesiątych skład tworzą: klawiszowiec Nick Rhodes, basista John Taylor, perkusista Roger Taylor oraz wokalista Simon Le Bon. Brakuje jedynie gitarzysty Andy'ego Taylora, który grał w DD w latach 1980–1986 oraz 2001–2006.

Minęły więc ponad cztery dekady, a w składzie Duran Duran za bardzo nic się nie zmienia. Jak to możliwe? Frontman grupy odpowiedział ostatnio, w jednym z wywiadów, na to pytanie.

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– Po prostu się lubimy i uwielbiamy razem ze sobą pracować. Wszystkie dochody dzielimy absolutnie po równo. Nie ma znaczenia, czy napisałeś dany utwór, czy nie przyłożyłeś do niego ręki – każdy dostaje identyczną część zysków z praw autorskich. Dzięki temu wszyscy są zadowoleni, a na płyty trafia wyłącznie najlepszy materiał. Finanse nigdy nie były u nas powodem do toksycznej zazdrości czy urazy. Nie mam pojęcia, ile innych zespołów działa w ten właśnie sposób, ale u nas sprawdza się to idealnie – wyjaśnił LeBon dla ITV News.

Formacja Duran Duran powróciła z nowym utworem!

W kwietniu 2026 roku muzycy Duran Duran udostępnili w sieci premierowy utwór, Free To Love, z gościnnym udziałem Nile'a Rodgersa. Singiel, określany przez zespół jako "cyber-funk", łączy nowoczesną produkcję z euforycznym, dyskotekowym brzmieniem.

– "Free To Love" to disco na miarę lat 20. XXI wieku. To radosny i szybki utwór. Traktuje on o wolności oraz o kochaniu współczesnego świata zamiast nienawidzenia go. To jest coś, czego teraz bardzo potrzebujemy. Bądźcie wolni! Bądźcie wolni, by kochać! – powiedział, cytowany w informacji prasowej, wokalista Duran Duran.

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