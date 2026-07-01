Joy Division ogłosili właśnie premierę wyjątkowego koncertowego boxu

Legendarna formacja Joy Division zapowiedziała właśnie wydanie kolekcjonerskiego boxu Eternal (Live). Będzie to prawdziwa muzyczna skarbnica dla wszystkich fanów tej brytyjskiej grupy.

Ta gigantyczna antologia będzie składała się z aż 14 płyt CD oraz 2 DVD. Wypełnioną je unikalne, często nigdy wcześniej niepublikowane nagrania koncertowe Joy Division. Tak obfity materiał zbierano przez lata. Całość trafi do sprzedaży 25 września 2026 roku nakładem wytwórni Rhino Records.

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Jak czytamy w zapowiedzi, źródłem nagrań były skrupulatnie wyselekcjonowane kasety magnetofonowe nagrywane przez publiczność, taśmy z mikserów oraz nagrania radiowe. Całość została w dodatku odświeżona w kultowym Abbey Road Studios. Gratką na pewno będzie zremasterowany zapis występu w High Hall w Birmingham z maja 1980, czyli ostatniego koncertu Joy Division przed samobójczą śmiercią wokalisty Iana Curtisa.

W serwisach streamingowych dostępny jest już pierwszy utwór zapowiadający Eternal (Live). Do promocji wytypowano koncertową wersję Transmission z Paryża z grudnia 1979.

Joy Division w końcu w Rock and Roll Hall of Fame

W połowie kwietnia 2026 roku ogłoszeni zostali wykonawcy, którzy dołączą do w tym roku Rock and Roll Hall of Fame podczas uroczystej gali. Ta odbędzie się 14 listopada w Los Angeles. Wiadomo już, że tego zaszczytu dostąpią m.in. muzycy Joy Division i New Order.

– Chciałbym tylko powiedzieć, jak niesamowicie cieszę się, że w końcu zostaliśmy przyjęci do Rock and Roll Hall of Fame. Czekałem na to od lat, więc na pewno wycisnę z tego wieczoru ile się da. Chcę powiedzieć, że to wyróżnienie jest dla Iana Curtisa i dla wszystkich fanów obu zespołów. Bez Was bylibyśmy niczym. Więc bardzo Wam dziękuję – powiedział basista Peter Hook w wideo udostępnionym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że oprócz Joy Division i New Order, w tym roku zaszczytu dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame dostąpą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada (wydarzenie odbędzie się w Los Angeles.

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