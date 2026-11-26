José González wraca do Polski na dwa koncerty

Fani nastrojowej, akustycznej muzyki mają powody do radości. José González, artysta ceniony na całym świecie za swój niepowtarzalny styl i niezwykłe występy na żywo, wraca do Polski. Muzyk zaplanował dwa koncerty, które odbędą się wiosną przyszłego roku. González zagra 21 maja 2027 roku w warszawskim Palladium oraz 22 maja 2027 roku w krakowskim Klubie Studio. Jego występy regularnie wyprzedają się w salach koncertowych na całym świecie, a on sam zyskał renomę artysty, którego po prostu trzeba zobaczyć na żywo. Wszystko za sprawą niezwykłej atmosfery, jaką potrafi stworzyć na scenie.

Nowy album i premierowy materiał

Artysta przyjedzie do Polski z nowym materiałem. Trasa koncertowa promuje jego najnowszy album „Against The Dying Of The Light”, który ukazał się 27 marca. Płytę, zapowiadaną singlami „Pajarito” i utworem tytułowym, wypełniają refleksyjne teksty. González podejmuje w nich tematy człowieczeństwa, technologii i niepewnej przyszłości współczesnego świata. Podczas nadchodzących koncertów nowe utwory przeplatają się z najważniejszymi piosenkami z jego dotychczasowej twórczości. Publiczność może więc liczyć na wieczór pełen zarówno znanych melodii, jak i premierowych kompozycji, które łączą refleksyjność z charakterystyczną dla artysty rytmiczną energią.

Autor kultowego „Heartbeats”

José González od ponad dwóch dekad buduje swoją międzynarodową pozycję. Wszystko zaczęło się w 2003 roku od przełomowego debiutanckiego albumu „Veneer”, na którym znalazł się kultowy już utwór „Heartbeats”. Od tamtej pory artysta regularnie koncertuje i wydaje doceniane przez krytyków płyty. Jego ostatni studyjny krążek, „Local Valley”, ukazał się w 2021 roku. Z kolei w 2023 roku premierę miała specjalna, jubileuszowa edycja albumu „Veneer” z okazji jego 20-lecia. W latach 2023 i 2024 artysta intensywnie koncertował na całym świecie, a teraz powraca z nowym programem, który ma ukazywać pełnię jego artystycznej ewolucji.

Intymne i monumentalne show

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Czego można spodziewać się po jego występach? Na scenie González potrafi zamienić pojedynczy głos i dźwięk gitary w potężne, wciągające doświadczenie. Jego koncerty płynnie przechodzą od cichej intymności do bogatego brzmienia, w którym złożone rytmy i dynamiczne zmiany całkowicie skupiają uwagę publiczności. Jak podkreślają organizatorzy, nadchodząca trasa pokazuje artystę u szczytu formy. Jego koncerty to przeżycie, które jest jednocześnie subtelne i monumentalne, tworząc wyjątkową, pełną skupienia atmosferę. To doskonała okazja, by przekonać się o tym na własne uszy.