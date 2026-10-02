Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz z Lady Pank z medalami "Gloria Artis"! Szczególne wyróżnienie dla ikon polskiego rocka!

Myśląc o zespołach ikonicznych dla polskiego rocka, z pewnością niemal każdemu natychmiast do głowy przyjdzie m.in. Lady Pank. Formacja ta powstała z inicjatywy gitarzysty, multiinstrumentalisty i kompozytora Jana Borysewicza w 1981 roku. Dwa lata później ukazał się debiutancki album formacji, zatytułowany po prostu eponimem, z którego pochodzą ikoniczne Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Fabryka Małp czy Zamki na piasku. Już na nim w roli wokalisty zaprezentował się Janusz Panasewicz. Grupa znalazła się na szczycie, podejmowała próby robienia kariery za granicą, jednak to właśnie w swojej ojczyźnie zyskała największe uznanie.

W kolejnych latach, pomimo trudności, zmian w składzie czy zawieszania działalności, Lady Pank wciąż wydawała kolejne przebojowe albumy, na zawsze zapisując się w historii polskiego rocka.

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Muzycy Lady Pank z medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

1 października, a więc w dniu, kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień Polskiej Muzyki, oraz 2 października Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska wręczyła medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymują je osoby lub instytucje, których twórczość wyróżnia się i wpływa na szeroko pojmowaną rodzimą kulturę. W tym roku z inicjatywy fundacji EMPOWER POLAND odbyła się już ósma edycja konferencji, na której świętowano polską muzykę.

Tym razem to właśnie dwie ikony Lady Pank otrzymały najwyższe odznaczenie, czyli Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"! Srebrne medale pierwszego dnia konferencji odebrały dwie artystki kluczowe dla rodzimej sceny: Kasia Kowalska i Antia Lipnicka. Brązowy medal zaś, pierwszy raz w historii, trafił do rapera - Quebonafide.

Zobacz zdjęcia z uroczystości wręczenia wyróżnień: