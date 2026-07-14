Imminence w Warszawie. Szwedzi promują album "The Black"

Po sporym sukcesie albumu "The Black", Imminence wyrusza w swoją największą europejską trasę w roli headlinera. Szwedzi zaplanowali jeden przystanek w Warszawie, gdzie zaprezentują najnowszy materiał. Zespół od lat świetnie łączy ciężkie, metalcore'owe riffy z melodią i charakterystycznym brzmieniem skrzypiec wokalisty, Eddiego Berga. To właśnie ten unikalny styl przyciąga tłumy i pozwala grupie wyprzedawać coraz większe kluby na Starym Kontynencie.

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Koncert Imminence w Warszawie: data, miejsce, support

Warszawski koncert Imminence odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Na scenie pojawi się potężny support - gościem specjalnym trasy są czołowi przedstawiciele amerykańskiego metalcore'u, formacja August Burns Red. Harmonogram wieczoru prezentuje się następująco:

Data koncertu: 31 stycznia 2027 r.

Miasto: Warszawa

Warszawa Gdzie (miejsce): Progresja

Progresja Godzina koncertu: start 19:00

start 19:00 Support: August Burns Red

Imminence w Polsce 2027 - BILETY

Bilety na warszawski koncert Imminence są już dostępne m.in. w serwisie eBilet, a ich ceny zaczynają się od 170,90 zł (do tej kwoty bileteria może doliczyć opłatę serwisową). Organizatorem wydarzenia jest agencja Knock Out Productions, która ściągnęła Szwedów do Polski również przy okazji ich poprzedniej, wyprzedanej trasy.