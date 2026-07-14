Imminence w Polsce 2027! Szwedzi zagrają w Warszawie wielki koncert

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska ROCK
2026-07-14 18:10

Szwedzka grupa wyrusza w największą europejską trasę w swojej karierze, a na jej mapie nie mogło zabraknąć Polski. Imminence wraca do naszego kraju po wyprzedanym koncercie sprzed kilkunastu miesięcy, by na żywo promować świetnie przyjęty album "The Black". Zespół wystąpi w Warszawie.

Członkowie zespołu Imminence na czarno-białym zdjęciu. O koncercie grupy w Warszawie przeczytasz na EskaRock.
Autor: screen Instagram/Imminence/ Instagram

Imminence w Warszawie. Szwedzi promują album "The Black"

Po sporym sukcesie albumu "The Black", Imminence wyrusza w swoją największą europejską trasę w roli headlinera. Szwedzi zaplanowali jeden przystanek w Warszawie, gdzie zaprezentują najnowszy materiał. Zespół od lat świetnie łączy ciężkie, metalcore'owe riffy z melodią i charakterystycznym brzmieniem skrzypiec wokalisty, Eddiego Berga. To właśnie ten unikalny styl przyciąga tłumy i pozwala grupie wyprzedawać coraz większe kluby na Starym Kontynencie.

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Koncert Imminence w Warszawie: data, miejsce, support

Warszawski koncert Imminence odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Na scenie pojawi się potężny support - gościem specjalnym trasy są czołowi przedstawiciele amerykańskiego metalcore'u, formacja August Burns Red. Harmonogram wieczoru prezentuje się następująco:

  • Data koncertu: 31 stycznia 2027 r.
  • Miasto: Warszawa
  • Gdzie (miejsce): Progresja
  • Godzina koncertu: start 19:00
  • Support: August Burns Red

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Imminence w Polsce 2027 - BILETY

Bilety na warszawski koncert Imminence są już dostępne m.in. w serwisie eBilet, a ich ceny zaczynają się od 170,90 zł (do tej kwoty bileteria może doliczyć opłatę serwisową). Organizatorem wydarzenia jest agencja Knock Out Productions, która ściągnęła Szwedów do Polski również przy okazji ich poprzedniej, wyprzedanej trasy.

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