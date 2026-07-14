Nadchodzi nowy album Nickelback! Posłuchaj pierwszego singla, "Rattle The Cage" z udziałem Johna 5!

Album „Everything Under The Sun” to pierwszy premierowy materiał Nick-elback od czasu wydanej w 2022 roku płyty „Get Rollin’”. Nowy rozdział w historii zespołu rozpoczyna się w wyjątkowym momencie – po ogromnym sukcesie dokumentu „Hate to Love: Nickelback” oraz rekordowej trasie koncertowej „Get Rollin ’World Tour”, która okazała się największą i najszybciej wyprzedającą się trasą w historii grupy.

Nowy album to kwintesencja brzmienia Nickelback – połączenie potężnych, stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. „Everything Under The Sun”pokazuje wszystkie oblicza zespołu, który od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najważniejszych przedstawicieli światowego rocka.

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Pierwszym zwiastunem płyty jest singiel „Rattle The Cage” (feat. John 5) – mocny, dynamiczny i pełen adrenaliny utwór, który oddaje energię kon-certów Nickelback i wyjątkową więź zespołu z fanami na całym świecie. Ciężkie riffy, potężny refren i charakterystyczne rockowe brzmienie sprawiają, że kawałek jest mocnym otwarciem nowej ery grupy.

Ten album pokazuje każdą stronę naszego zespołu. Są tu utwory tak mocne, jak wszystko, co kiedykolwiek nagraliśmy, są też piosenki, które pozwoliły nam spróbować czegoś nowego. Rattle The Cage był idealnym sposobem na rozpoczęcie tej historii – ma w sobie en-ergię, którą czerpiemy każdej nocy ze sceny. Nie możemy się doczekać, aż fani go usłyszą – mówi wokalista Nickelback Chad Kroeger.

Od skromnych początków w kanadyjskiej miejscowości Hanna w prowincji Alberta Nickelback stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i od-noszących sukcesy zespołów rockowych na świecie.

Przełomowym momentem w karierze grupy był album „Silver Side Up” oraz światowy hit „How You Remind Me”, który uczynił z Nickelback jedną z najważniejszych rockowych nazw XXI wieku. Kolejne lata przyniosły takie przeboje jak „Photograph”, „Rockstar”, „Far Away”, „Someday” czy „Burn It to the Ground”, które na stałe wpisały się w historię muzyki.

Nickelback sprzedali blisko 60 milionów albumów na całym świecie, zgromadzili miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych i każdego miesiąca docierają do ponad 50 milionów słuchaczy na platformach cyfrowych.

Ich popularność nie słabnie – zespół wciąż przyciąga kolejne pokolenia fanów, a koncerty Nickelback należą do najchętniej odwiedzanych wydar-zeń rockowych na świecie.

W ostatnich latach grupa odniosła kolejny ogromny sukces. Dokument „Hate to Love: Nickelback” zdobył międzynarodową popularność, trafiając do globalnego zestawienia Top 10 Netflixa, a trasa „Get Rollin ’World Tour”pobiła rekordy frekwencji i potwierdziła pozycję zespołu jako jednej z największych koncertowych marek rockowych.

Album „Everything Under The Sun” będzie pierwszym wydawnictwem Nickelback realizowanym we współpracy z Virgin Music Group.

„Nickelback stworzyli jedną z najbardziej niezwykłych karier w historii muzyki. To ogromny zaszczyt współpracować z zespołem o tak wyjątkowym dorobku i globalnym wpływie. Cieszymy się, że możemy być częścią tego nowego rozdziału i zaprezentować fanom album Everything Under The Sun” – mówi Jacqueline Saturn, President of North America w Virgin Music Group.

Po ponad 30 latach działalności Nickelback nadal udowadniają, że ich muzyczna energia pozostaje niezmienna. „Everything Under The Sun” to nie tylko podsumowanie dotychczasowej drogi zespołu, ale przede wszystkim zapowiedź kolejnego, ekscytującego etapu ich kariery.

Album ukaże się 30 października 2026 roku.

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