Ikoniczne momenty na festiwalu Toma Morello! Jack Sabbath i Serj Tankian śpiewający w hołdzie Chrisowi Cornellowi!

W maju tego roku Tom Morello oficjalnie ogłosił pierwsze szczegóły swojego w pełni autorskiego festiwalu. Wydarzenie o nazwie Power to the People zostało zapowiedziane jako "bezpartyjne święto pokoju, sprawiedliwości, solidarności, muzyki i działań społecznych" i od samego początku nie był tajemnicą fakt, że stanowi on swego rodzaju sprzeciw wobec działań Donalda Trumpa.

Impreza, choć bez żadnych wątpliwości o charakterze politycznym, zebrała naprawdę imponujący line-up, w składzie którego znaleźli się m.in. Bruce Springsteen, Jack Black, Foo Fighters, Serj Tankian, Taylor Momsen czy Geezer Butler. Smaczkiem był fakt, iż wydarzenie było transmitowane na żywo na całym świecie w pełni za darmo. To dzięki temu na własne oczy mogliśmy zobaczyć kilka historycznych momentów, do których doszło na festiwalu!

Co tam w środku gra? - Black Sabbath

Jack Black jako Jack Sabbath oddaje hołd Black Sabbath i Ozzy'emu Osbourne'owi!

Jednym z najgłośniej komentowanych momentów wydarzenia jest występ Jacka Blacka jako Jack Sabbath! Aktorowi i muzykowi towarzyszyli na scenie syn Toma Morello, Roman Morello, Revel Ian, Yoyoka Soma i Hugo Weiss - oraz oryginalny basista Black Sabbath, Geezer Butler!

Jack Black wykonał trzy klasyki pionierów heavy metalu: Mr. Crowley, The Wizard oraz na zakończenie War Pigs i to właśnie w tej kompozycji na scenie towarzyszył mu sam Butler. Zobacz na nagraniu poniżej!

Ikoniczne momenty z festiwalu Power to the People!

Sporo działo się także w trakcie występu głównego sprawcy całego zamieszania. To właśnie z Tomem Morello siły w ramach imprezy połączył Serj Tankian. Gitarzysta i wokalista System of a Down wykonali wspólnie utwory Adjourn It oraz Like a Stone z repertuaru Audioslave. Śpiewając ten klasyk Tankian oddał hołd Chrisowi Cornellowi, który jest jego oryginalnym wykonawcą. W kolejnych częściach setu, do Morello dołączali m.in. Scot Ian w coverze Walk This Way Aerosmith czy Dave Grohl z wykonem Rock and Roll All Night Kiss.

Kolejno to samo Tom pojawił się jako gość na scenie, gdy jej główną gwiazdą był Bruce Springsteen. Z "Bossem" zaśpiewał także lider Foo Fighters, dzięki czemu publika usłyszała wyjątkową wersję Rockin' in the Free World Neila Younga. Na finisz zaś wszyscy zaproszeni artyści i artystki wykonali wspólnie kultowe Power to the People Johna Lennona.