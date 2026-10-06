I Prevail za chwilę zagrają w Polsce! Sprawdź szczegóły

Od momentu powstania w 2013 roku w rejonie Metro Detroit w Michigan, metalcore/post-hardcore’owy zespół I Prevail odnosił ogromne sukcesy zarówno w oczach krytyków, jak i fanów. Ich debiutancki album Lifelines (2016) zdobył status złotej płyty w USA i Kanadzie, a TRAUMA (2019) powtórzyła to osiągnięcie w Kanadzie. Ten drugi był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Rockowy, a singiel „Bow Down” walczył o statuetkę w kategorii Najlepsze Wykonanie Metalowe. Album TRUE POWER z 2022 roku pokazał, że zespół kontynuuje wytyczanie własnej ścieżki muzycznej, nie poddając się oczekiwaniom gatunku.

Teraz, wraz z czwartym albumem Violent Nature, zespół wynosi to wszystko na nowy poziom. Album nagrywany był w dwóch turach w Blackbird Studios w Nashville i został wyprodukowany przez sam zespół pod kierownictwem basisty i klawiszowca Jona Eberharda. To także debiut wokalisty Erica Vanlerberghe w roli jedynego śpiewającego członka zespołu, który podjął się zarówno partii melodyjnych, jak i agresywnych. Brzmi naprawdę mocno. Pierwszy singiel, również zatytułowany „Violent Nature”, jest prawdopodobnie najbardziej brutalnym, ekstremalnym i dzikim utworem, jaki kiedykolwiek wydali.

Niezwyciężony |Człowiek z Metalu

Nie wszystko jednak jest aż tak brutalne czy ekstremalne. Choć singiel „Rain” daleki jest od spokojnej ballady, jego potężny, hymniczny refren w porównaniu z „Violent Nature” niemal brzmi jak kołysanka, mimo że w tekstach wciąż wyczuwalny jest gniew i niepokój. Utwór pokazuje dwie bardzo różne strony tego albumu i przeciwstawne siły, które się przez niego przewijają.

Witamy więc w nowej erze I Prevail. To nie tylko najlepsza wersja zespołu do tej pory, ale także materiał pełen zamiaru, pasji i energii.

I Prevail w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

12.10.2026

Klub Stodoła, Warszawa

Supporty: Polaris, Amira Elfeky

BILETY: Wciąż dostępne w sprzedaży na stronie livenation.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.