„Horda smutku” znów w Polsce. Legendarna Katatonia zagra aż trzy koncerty w 2027 roku!

Katatonia wraca do Polski. „Horda smutku” zagra trzy koncerty

Zaczynali jako „horda smutku” i choć od tamtej pory minęły ponad trzy dekady, melancholia wciąż pozostaje ich znakiem rozpoznawczym. Legendarna Katatonia, bo o niej mowa, ogłosiła właśnie, że wraca do Polski. Szwedzcy mistrzowie mrocznych klimatów zagrają dla swoich fanów aż trzy koncerty.

Mimo upływu lat i wielu muzycznych zakrętów zespół wciąż potrafi łamać serca swoją depresyjną, a jednocześnie piękną muzyką. Już wkrótce będzie można przekonać się o tym na żywo.

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Mistrzowie metalowej melancholii

Na przestrzeni lat Katatonia przeszła niesamowitą metamorfozę. Muzycy eksplorowali najróżniejsze gatunkowe ścieżki, od blackmetalowego debiutu, przez numetalowy gniew na płycie „Viva Emptiness”, aż po progresywne i alternatywne brzmienia. Niezależnie od stylu, ich twórczość zawsze cechował świetny songwriting i niepodrabialny, melancholijny nastrój.

Fani doskonale wiedzą, że ich muzyka, choć niezwykle smutna, na żywo potrafi dać prawdziwe katharsis. To doświadczenie, które na długo zapada w pamięć i pozwala przeżyć całą gamę emocji.

Mroczny support z Kanady

Zanim na scenie pojawią się gwiazdy wieczoru, publiczność rozgrzeje kanadyjski zespół Bonnie Trash. To wciąż świeża nazwa na scenie, która ma szansę sporo namieszać w świecie mrocznej muzyki. Ich twórczość to wybuchowa mieszanka surowego post-punka, gotyku, doommetalowej potęgi i odrobiny shoegaze’u.

Jak zapowiadają organizatorzy, będzie ponuro, ciężko, a momentami nawet tanecznie. Wiadomo również, że na koncertach pojawi się jeszcze jeden gość specjalny, którego nazwa na razie pozostaje tajemnicą.

Katatonia w Polsce 2027: daty i miasta

Szwedzka formacja zaplanowała koncerty w trzech polskich miastach. Trasa odbędzie się wiosną 2027 roku. Oto dokładna rozpiska:

2 kwietnia 2027 – Wrocław (Zaklęte Rewiry)

– Wrocław (Zaklęte Rewiry) 14 kwietnia 2027 – Kraków (Klub Kwadrat)

– Kraków (Klub Kwadrat) 15 kwietnia 2027 – Gdańsk (B90)

Bilety na koncerty. Kiedy rusza sprzedaż?

Wejściówki na koncerty Katatonii trafią do sprzedaży już wkrótce. Jako pierwsi będą mogli je kupić fani w ramach Artist Presale, która ruszy 5 listopada o godzinie 11:00. Otwarta sprzedaż dla wszystkich rozpocznie się dzień później, 6 listopada, również o 11:00.

Bilety będzie można nabyć na stronie www.knockoutmusicstore.pl. Wejściówki na koncert w Gdańsku będą dostępne także w serwisie www.tickets.b90.pl.