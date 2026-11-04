Ritchie Blackmore wraca na scenę. Gitarzysta będzie świętował 30-lecie zespołu Blackmore’s Night w 2027

Ritchie Blackmore to zdecydowanie jeden z najważniejszych gitarzystów w historii muzyki rockowej. Bez niego nie byłoby Deep Purple czy Rainbow. Z kolei w 1995 roku powołał do życia, wraz ze swoją ówczesną dziewczyną, a dziś żoną Candice, zespół Blackmore’s Night. Od trzech dekad spełnia się grając muzykę renesansową.

Niestety, w ostatnich latach Blackmore zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Właśnie dlatego pod koniec 2025 roku odwołane zostały zaplanowane koncerty Blackmore's Night.

JARO - Deep Purple

–Podczas naszej ostatniej małej trasy koncertowej miałem paskudny atak zawrotów głowy i musiałem ją odwołać –wyjaśnił Blackmore w wywiadzie dla magazynu Guitar Player. –Mimo, że mam problemy z sercem i kręgosłupem, nigdy nie przeżyłem czegoś tak okropnego, jak ten atak zawrotów głowy podczas naszej trasy. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi. Zaczęło się od wirusa, który najwyraźniej rzucił się na uszy i rozregulował równowagę tych małych kryształków w kanałach słuchowych.

Na szczęście po odpoczynku i rekonwalescencji muzyk wraca do pełni sił, co oficjalnie potwierdziła jego żona Candice Night. Projekt Blackmore’s Night wyruszy w marcu 2027 roku w wyjątkową trasę z okazji 30-lecia zespołu.

–Odkurzcie swoje średniowieczne stroje, chwyćcie buty do tańca i przygotujcie się na wspólne śpiewanie i świętowanie niesamowitej, 30-letniej podróży Blackmore’s Night –napisała Night w mediach społecznościowych.

Zespół rozpocznie trasę dokładnie tam, gdzie musiał ją przerwać – w Newton Theatre w stanie New Jersey już 6 marca 2027 roku. W ramach marcowych występów na Wschodnim Wybrzeżu USA formacja odwiedzi łącznie sześć miast.

"To może być ostatni raz, kiedy się widzimy". Ritchie Blackmore na temat niespodziewanego występu na jednej scenie z Deep Purple

Fani Deep Purple czekali na ten moment ponad trzy dekady. W połowie sierpnia 2026 Ritchie Blackmore ponownie stanął na jednej scenie z muzykami Deep Purple, by wykonać ikoniczny utwór Smoke on the Water. –To było bardzo poruszające, ponieważ wszedłem na scenę bardzo szybko i musiałem natychmiast zacząć grać. Nie miałem jak się rozgrzać, ale nie przyszedłem tam po to, by grać bezbłędnie. Byłem tam, żeby zobaczyć starych przyjaciół, których nie widziałem od 40 lat. Wszyscy się przecież starzejemy. Chyba zdaliśmy sobie sprawę, że to może być ostatni raz, kiedy się widzimy –powiedział gitarzysta w rozmowie z magazynem Guitar Player. Warto wspomnieć, że cały pomysł wyszedł od samego Blackmore’a.

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