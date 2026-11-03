Meshuggah świętuje 40-lecie! Legendy metalu zagrają wielki koncert w Polsce w 2027 roku

Meshuggah świętuje 40-lecie! Zagrają w Polsce

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów ciężkiego grania. Legendarna formacja Meshuggah ogłosiła, że z okazji swojego 40-lecia wyruszy w wielką trasę koncertową po Europie. W ramach „The Forty-Year Anomaly” zespół odwiedzi również Polskę. Koncert odbędzie się 10 października 2027 roku w warszawskim COS Torwar.

Mało który zespół może pochwalić się tak długim stażem na scenie. Grupa Meshuggah powstała w 1987 roku w szwedzkim mieście Umeå i od tego czasu nieustannie redefiniuje granice ekstremalnego metalu. Ich nadchodząca trasa ma być wyjątkowym uczczeniem czterech dekad pełnych muzycznych innowacji i agresywnego, bezkompromisowego brzmienia.

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Na scenie pojawią się goście specjalni

Podczas europejskiej trasy, która obejmie dwadzieścia koncertów na największych scenach w historii zespołu, Meshuggah nie będzie sam. Jako goście specjalni na scenie pojawią się formacje Periphery oraz Vildhjarta, co zapowiada prawdziwą ucztę dla miłośników nowoczesnego i technicznego metalu.

Trasa „The Forty-Year Anomaly” zakończy się spektakularnym występem w prestiżowej londyńskiej OVO Arena Wembley, co tylko podkreśla status, jaki zespół osiągnął przez lata działalności.

Sprzedaż biletów. Kiedy i gdzie kupić?

Fani, którzy chcą mieć pewność, że zobaczą swoich idoli na żywo, powinni przygotować się na start sprzedaży biletów. Pierwsza szansa na ich zdobycie pojawi się już 3 listopada 2026 roku o godzinie 12:00 w ramach przedsprzedaży dla fanklubu.

Kolejne tury przedsprzedaży to:

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: od 4 listopada 2026 r. od godz. 12:00 do 6 listopada do godz. 11:00. Posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. będą mieli również dostęp do biletów preferencyjnych na najlepsze miejsca od 6 listopada od godz. 12:00.

od 4 listopada 2026 r. od godz. 12:00 do 6 listopada do godz. 11:00. Posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. będą mieli również dostęp do biletów preferencyjnych na najlepsze miejsca od 6 listopada od godz. 12:00. Przedsprzedaż Ticketmaster: od 5 listopada 2026 r. od godz. 12:00.

Ogólna sprzedaż biletów na stronie www.LiveNation.pl ruszy w piątek, 6 listopada 2026 roku o godzinie 12:00.

Ikony, które zmieniły język metalu

Meshuggah to zespół, który od niemal czterech dekad tworzy jeden z najbardziej charakterystycznych stylów we współczesnym metalu. Szwedzki kwintet zasłynął z łączenia rytmicznej złożoności, dysonansów i przytłaczającej siły brzmienia w spójną całość, która zainspirowała całe pokolenia muzyków.

Choć zaczynali od thrashmetalowych korzeni, szybko zaczęli podążać własną, niekonwencjonalną ścieżką. Albumy takie jak Destroy Erase Improve, Chaosphere czy Nothing ugruntowały ich pozycję dzięki polimetrycznym riffom i gitarom o rozszerzonej skali dźwięków. Utwory takie jak „Future Breed Machine”, „Rational Gaze”, „Bleed” i „Demiurge” stały się kamieniami milowymi w dyskografii grupy, a ich podejście do rytmu ukształtowało metal progresywny i techniczny.

Nominacja do GRAMMY i sukces ostatniej płyty

Dowodem na trwały wpływ zespołu na scenę metalową była nominacja do nagrody GRAMMY w kategorii Best Metal Performance za utwór „Clockworks”. Ich dziewiąty album studyjny, Immutable z 2022 roku, tylko potwierdził ich wyjątkową pozycję. Wydawnictwo znalazło się na szczytach list przebojów, m.in. na pierwszym miejscu brytyjskiej listy Rock & Metal Albums oraz Billboard Top Hard Rock Albums.

Po niemal czterech dekadach na scenie Meshuggah wciąż pozostaje jednym z nielicznych zespołów, których ogromny wpływ idzie w parze z nieustającą aktualnością. Tworzą go Jens Kidman (wokal), Mårten Hagström (gitary), Dick Lövgren (gitara basowa), Fredrik Thordendal (gitary) oraz Tomas Haake (perkusja).