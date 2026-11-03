To pierwsza dama rocka. Co warto wiedzieć o Joni Mitchell? 5 ciekawostek

Joni Mitchell urodziła się 7 listopada 1943 roku w Kanadzie. Co ciekawe, pierwszą dziedziną sztuki, jaką się zainteresowała, nie była wcale muzyka, a malarstwo. Dopiero w czasach szkolnych Joni zaczęła dopuszczać do siebie myśl o tym, że mogłaby spróbować swoich sił w tańcu - lub w śpiewie.

Rozpoczęła naukę gry na pianinie, z czasem jednak jej uwagę przykuła gitara, czemu jednak nie do końca przychylna była matka przyszłej ikony, gdyż instrument ten szczególnie kojarzył się jej z... muzyką country. Joni chwyciła więc za ukulele, zaczęła śpiewać, a swój pierwszy występ, za który pobierane były opłaty, odbył się dokładnie 31 października 1962 roku.

Dopiero sześć lat później jednak ukazał się debiutancki album Joni. Song to a Seagull nie przyciągnął jednak zbyt dużej uwagi, udało się to kolejnej płycie Mitchell, Clouds, a przełom nadszedł za sprawą trzeciej - Ladies of the Canyon. W 1971 roku zaś artystka nagrała, sama wyprodukowała i zaprezentowała światu wydawnictwo, dziś określane jako jedne z najważniejszych w historii muzyki ogółem - Blue.

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Zaskakujące fakty o życiu i karierze Joni Mitchell

Dziś Joni Mitchell uważana jest za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystek solowych w muzyce. Wydała 19. studyjnych płyt, zgarnęła jedenaście statuetek Grammy, pomimo 82. wiosen na karku wciąż pojawia się na scenie i zachwyca publiczność swoim głosem.

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Polio

Jako 9-latka Joni zachorowała na polio i była hospitalizowana przez wiele tygodni. Choroba znacznie osłabiła lewą rękę artystki, przez co przystosowywała ona akordy i grę na gitarze do swoich zdolności.

Córka oddana do adopcji

Joni Mitchell w lutym 1965 roku urodziła córkę Kelly Dale Anderson, którą jednak zdecydowała się oddać do adopcji. Fakt ten przez większość kariery artystki pozostawał nieznany, opinia publiczna dowiedziała się o nim w 1993 roku, 4 lata później zaś doszło do spotkania obu Pań.

Niedostrzeżone arcydzieło

Jak wspomniano wyżej, dziś album Blue uznaje się za prawdziwe muzyczne arcydzieło. Sęk w tym, że w chwili wydania wydawnictwo zostało w znacznym stopniu przeoczone - doceniono je odpowiednio dopiero po latach.

Związek dwóch ikon

Jeszcze przed rozpoczęciem kariery Joni Mitchell rozpoczęła związek z Davidem Crosbym. To on właśnie w dużej mierze pomógł jej wydać debiutancki album.

Woodstock

To Joni Mitchell jest autorką utworu Woodstock, którego najbardziej znaną wersję nagrali Crosby, Stills, Nash & Young. Co ciekawe, w okresie powstania kompozycji partnerem Joni był właśnie Graham Nash, który wystąpił na słynnym festiwalu. Sama artystka nie wzięła w nim udziału, a jego magię opisała wyłącznie na podstawie opowieści swojego partnera.

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